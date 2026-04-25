Στο "Αλεξάνδρειο" ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον αδερφό του Θανάση και τον Ρίτσαρντ Σιάο
Τρέλα επικρατεί στο «Αλεξάνδρειο», με τους φίλους του Άρη να κάνουν χαμό στην άφιξη των Antetokounbros και του Ρίτσαρντ Σιάο.
Ο Άρης υποδέχεται στο «Nick Galis Hall» τον Πανιώνιο (25/4, 18:15) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της GBL.
Το παιχνίδι θα παρακολουθήσουν από κοντά τα αδέρφια Αντετοκούνμπο (Γιάννης και Θανάσης) καθώς και ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ρίτσαρντ Σιάο. Το παρών θα δώσει επίσης και ο θρυλικός Νίκος Γκάλης.
Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο Σιάο έφτασαν στο γήπεδο, με μερίδα οπαδών του Άρη που είχαν μαζευτεί από νωρίς να τους αποθεώνουν.
