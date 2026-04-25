Στο "Αλεξάνδρειο" ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον αδερφό του Θανάση και τον Ρίτσαρντ Σιάο

Ο Άρης υποδέχεται στο «Nick Galis Hall» τον Πανιώνιο (25/4, 18:15) για την 26η και τελευταία αγωνιστική της GBL.

Το παιχνίδι θα παρακολουθήσουν από κοντά τα αδέρφια Αντετοκούνμπο (Γιάννης και Θανάσης) καθώς και ο ιδιοκτήτης της ομάδας Ρίτσαρντ Σιάο. Το παρών θα δώσει επίσης και ο θρυλικός Νίκος Γκάλης.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ τα αδέρφια Αντετοκούνμπο και ο Σιάο έφτασαν στο γήπεδο, με μερίδα οπαδών του Άρη που είχαν μαζευτεί από νωρίς να τους αποθεώνουν.