Ολυμπιακός – Μονακό: «Να μην θεωρήσουμε κάτι δεδομένο» - Όσα είπαν Μπαρτζώκας, Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ζήτησε συγκέντρωση ενόψει του δεύτερου αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ στάθηκε στη στήριξη του κόσμου και στον στόχο του 2-0, στα playoffs της Euroleague.

Newsbomb

Ολυμπιακός – Μονακό: «Να μην θεωρήσουμε κάτι δεδομένο» - Όσα είπαν Μπαρτζώκας, Μιλουτίνοφ
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
ΜΠΑΣΚΕΤ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε ενόψει του Game 2, Ολυμπιακός – Μονακό.

Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στη σειρά, τονίζοντας πως η ομάδα δεν πρέπει να επαναπαυτεί ούτε να θεωρήσει δεδομένη τη συνέχεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κατάσταση των τραυματιών ενόψει του δεύτερου αγώνα της σειράς των playoffs της Euroleague.

Από την πλευρά του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, εξέφρασε την επιθυμία που έχει εκείνος κι οι συμπαίκτες του να ταξιδέψουν στο Πριγκιπάτο, έχοντας στις αποσκευές τους το 2-0.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για την πνευματική προετοιμασία: «Ακολουθείς μία πεπατημένη, θα κάνουμε μίτινγκ με τους παίκτες θα επιστήσουμε την προσοχή. Το θέλω και στην κοινή γνώμη να μην νομίζει πως είναι διαδικαστικό παιχνίδι, θα είναι κρίσιμο και δύσκολο παιχνίδι. Η Μονακό είναι μία ομάδα που την σεβόμαστε απόλυτα, έχει ποιότητα, το έδειξε σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Ο κόσμος της ομάδας πρέπει να καταλάβει ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και αύριο το ίδιο και ακόμη περισσότερο».
Για αλλαγές ενόψει του δευτέρου παιχνιδιού: «Μικρές λεπτομέρειες, αναλύουμε το παιχνίδι, βλέπουμε αν έχουν προσθέσει κάτι. Δεν υπάρχουν μεγάλα πράγματα, μπορεί να διαλέξουν διαφορετική άμυνα ή να διαλέξουμε εμείς σε κάποια place κάποια πράγματα. Δεν είναι τόσο σημαντικά τα πράγματα για να κάνουμε πολλές αλλαγές».

Για την κατάσταση των τραυματιών: «Επειδή είναι σε διαδικασία θεραπειών (σ.σ. Ουόρντ και Ντόρσεϊ), αύριο θα ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω σίγουρα για κανέναν. Ο Βεζένκοφ έχει ράμματα, αλλά θα είναι κανονικά, ο Τζόσεφ έχει σχιστεί στο πρόσωπο, αλλά είναι οκ».

Για το πώς θα ξεχαστεί το πρώτο ματς και τον κίνδυνο του δεύτερο παιχνιδιού: «Θα τους πω αυτό το παράδειγμα (σ.σ. αυτό με τη Σιένα το 2011), το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Ήταν ένα παιχνίδι, που λάθος το βλέπουμε έτσι. Είχαμε ένα ξέσπασμα στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου και πήγαμε με εννέα πόντους στο ημίχρονο. Το παιχνίδι ακροβατούσε στο 3ο δεκάλεπτο, το να μπει ή όχι η Μονακό στο παιχνίδι. Οι 21 πόντοι δεν είναι αντιπροσωπευτικό δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι φοβερό σαν παιχνίδι, ούτε σε ποσοστά, ούτε σε βασικούς τομείς που πρέπει να είμαστε καλοί. Ο κόσμος βοήθησε πολύ, η θέληση ήταν μεγάλη. Αύριο είναι άλλο παιχνίδι. Πάντα ομάδα που προέρχεται από ήττα είναι πιο αλέρτ. Να μην θεωρήσουμε κάτι δεδομένο».

Για τη διαχείριση συναισθημάτων: «Πρέπει να αποδεκτής ότι κάθε παίκτης έχει χαρακτηριστικά, υπάρχουν παίκτες που είναι computer, υπάρχουν παίκτες που παίζουν με το ένστικτο. Αν αλλάξεις κάτι από αυτούς, χάνεις και αυτό που έχουν ως προσόν. Πρέπει να είμαστε θετικοί στα στοιχεία που έχουν οι παίκτες μας, κάποιες φορές εκνευρίζομαι με τέτοιες επιλογές και είναι γεγονός. Από την άλλη ένας παίκτης που είναι σκόρερ, έχει το ένστικτο, πρέπει να αποδεχθείς ότι θα πάει και σε υπερβολές, όσο δεν θα στοιχίσει στην ομάδα. Είναι μία κατάσταση δύσκολη, κερδίζεις ή χάνεις παιχνίδια από αυτό. Απλά δεν είναι εποχή να χάνεις παιχνίδια».

Για την ελευθερία στους παίκτες σε αυτή τη θητεία του: «Πάντα συνέβαινε αυτό, έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά των παικτών. Στο παρελθόν έχει λειτουργήσει με παίκτες όπως ο Σβεντ, όταν ήμουν στην Χίμκι. Αυτό που πρέπει να κάνει ένας προπονητής είναι να αναγνωρίσει το ταλέντο και τα χαρακτηριστικά των παικτών που έχει και όχι αυτά που θα ήθελε να έχει. Ο συμβιβασμός είναι σημαντικός για εμάς, γιατί αλλιώς τα βλέπεις τα πράγματα από μία πλευρά. Δεν υπάρχει ποτέ το τέλειο, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι σημαντικός. Σε κάθε ματς παίρνουν 70-80 επιθετικές ή αμυντικές αποφάσεις. Κανείς δεν παίρνει αποφάσεις στη δουλειά του με απόλυτη επιτυχία. Να το λαμβάνουμε υπόψη όταν αυτές λαμβάνονται με τόσους σφυγμούς».

Για την σταθερότητα και αν έχει σχέση στους πόντους από τον πάγκο: «Δεν νομίζω ότι στηριζόμαστε λιγότερο σε αυτούς. Έχουμε ένα ρόστερ που προφανώς με συγκεκριμένη δουλειά, υπάρχει αφομοίωση αυτού που ζητάει το σταφ, αλλά και των απαιτήσεων της ομάδας. Αυτήν την στιγμή δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει πίεση να πάρει την Ευρωλίγκα. Εκτός από τον μεγάλο αντίπαλό μας τον Παναθηναϊκό, που οι άνθρωποι το λένε ευθαρσώς, επειδή γίνεται και στο γήπεδό τους. Προσπάθησα να αποφύγω τις φράσεις κλισέ, ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, αλλά ο κόσμος το ζητάει επίμονα. Είτε γιατί έχουμε παίξει τέσσερα συνεχόμενα Final Four, είτε για άλλους λόγους. Αυτήν την στιγμή υπάρχει μία πίεση, που δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι μία ομάδα να την διαχειριστεί. Να έχουμε μικρούς στόχους, να κοιτάζουμε τι γίνεται στο επόμενο ματς και να αφήσουμε τις μεγαλεπήβολους στόχους και δηλώσεις. Να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Να κοντρολάρουμε αυτά που κοντρολάρονται και όχι πράγματα άλλα».

Για το γεμάτο ρόστερ και τη διαχείρισή του: «Για το αν είναι ετοιμοπόλεμοι, βλέπετε ότι υπάρχει ρουτίνα και δεν τους αφήνει εκτός φόρμας. Η διαχείριση είναι δύσκολη γιατί πολλές φορές, οι παίκτες που θέλουν μόνο να παίζουν, οι παίκτες που μένουν εκτός στεναχωριούνται, το λένε κιόλας. Κάνουμε ροτέισιον, εξηγούμε την κατάσταση. Είναι ένα όπλο, αν το διαχειριστείς σωστά».

Οι δηλώσεις του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Για την προετοιμασία: «Πρέπει απλά να ξεχάσουμε το πρώτο παιχνίδι. Είναι ποιοτική ομάδα η Μονακό και εάν την υποτιμήσουμε δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να μπούμε στον αγώνα όπως μπήκαμε στον πρώτο. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το παιχνιδι, να υπερασπιστούμε την έδρα μας και να πάμε στο Μονακό με το 2-0».

Για την εμφάνιση του: «Νιώθω καλά, αλλά τώρα δεν έχει σημασία η ατομική εμφάνιση κάθε παίκτη και το ποιος κάνει το step up. Σημασία έχει η ομάδα να νικάει. Σε ένα ματς κάποιος θα ξεχωρίσει και στο επόμενο μπορεί κάποιος άλλος. Αυτή είναι η ποιότητα της ομάδας μας».
Για τον κόσμο που τον αποθέωσε όταν βγήκε αλλαγή: «Είναι τιμή μου να φωνάζει ο κόσμος το όνομα μου, αλλά και να είμαι στον Ολυμπιακό. Θέλω να τους ευχαριστήσω και θέλω να τους αποδείξω ότι θα παίξω καλύτερα».

Για τις παραδόσεις στα playoffs: «Δεν πιστεύω σε παραδόσεις».

Διαβάστε όλες τις αθλητικές ειδήσεις στο ανανεωμένο Onsports

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Ανήλικη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αθήνα

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες στην Ιαπωνία χάνουν τη μνήμη τους και «ξυπνούν» με άδειους λογαριασμούς και υπερχρεωμένες πιστωτικές

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό και ΗΣΑΠ - Ποιοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία

17:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η γεωγραφία του επιτελικού κράτους: Τροχαία, «Σπίτι μου», gov.gr, 112, panic button, 36 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Οδηγός λεωφορείου ξέσπασε σε κλάματα - Διαφώνησε με επιβάτιδα για μια στάση - Του έδωσαν άδεια, μπόνους και ... ψυχοθεραπεία

17:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη θερμαίνεται γρήγορα

17:34LIFESTYLE

Χρήστος Φερεντίνος: Ολοκληρώνεται το «Wall» - Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

17:32MEETING POINT

Ο πληθωρισμός θα φτάσει 3,5%, αλλά μεταφορές, καύσιμα, θέρμανση θα είναι ακόμη πιο ακριβά: Ο Νίκος Βέττας στο Meeting Point

17:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς «καταρρέει» και επιτίθεται σε Τραμπ και Βρυξέλλες καθώς η γερμανική οικονομία κλονίζεται

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

17:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκε η έκθεση Τσιόδρα για απλοποίηση της χημικής νομοθεσίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανάμεσα στο κρασί και την μπύρα, ποιο είναι καλύτερο να πίνουμε όταν κάνουμε δίαιτα;

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ με τους «ισχυρούς» του πετρελαϊκού κλάδου - Βενεζουέλα, Ορμούζ και εξαγωγές LNG επί τάπητος

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που περαστική διασταυρώνεται με σερβιτόρα - Της έσπασε δόντι με τον δίσκο

17:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Ο Λεκορνί καλεί την Total Energies να αναδιανείμει τα «έκτακτα» κέρδη της

16:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έτοιμα για απογείωση τα πρώτα ταξί drone - Τα πρώτα δρομολόγια - Νέα εποχή στις μετακινήσεις

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα απάντηση Μητσοτάκη στους 5 βουλευτές: Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική όχι τη νομοθετική εξουσία

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Rafale κατά ιρανικού drone Shaded: Το εντυπωσιακό βίντεο του γαλλικού υπουργείου Άμυνας

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Σκαρφαλώνοντας για να μπουν στην Ευρώπη: Εικόνες χάους στην Ισπανία για νόμιμο καθεστώς σε 500.000 μετανάστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χειμώνα στα... 33άρια - Η τάση του ECMWF για τις επόμενες δυο εβδομάδες

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καμία υπερεργασία, καμία υπερεφημέρευση, το βίντεο κατέβηκε»: O Άδωνις απαντά στη viral αγροτική γιατρό που έκλαιγε με λυγμούς πως ήταν 5 ημέρες στο νοσοκομείο

06:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιόνια, χαλάζι και ηλεκτρικές καταιγίδες - Τι να περιμένουμε από 1η Μαΐου και για 72 ώρες

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει η κόρη του 89χρονου «πιστολέρο»: «Για μένα ήταν ένας ξένος από μικρή - Χαλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

16:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτομαγιά με ομπρέλα και ψύχρα - Οι 8 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ειδικευόμενη παιδίατρος σε νοσοκομείο της περιφέρειας: «Είμαι 6η μέρα εφημερία» λέει και καταρρέει σε λυγμούς

15:38ΕΛΛΑΔΑ

«Θα πρέπει να σε φοβάμαι;» - «Θα σε τουφεκίσω και σένα!»: Ο απίστευτος διάλογος του εισαγγελέα με τον 89χρονο πιστολέρο

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δημοσκοπήσεις δίνουν στη ΝΔ από 28,5-30% - Πότε έρχονται εκλογές

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Διπλή ανακοπή υπέστη η 12χρονη κατά τη διακομιδή της - Συνεχίζει να βρίσκεται σε καταστολή

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιδηψό: Εντόπισε τη σύντροφό του νεκρή στο σπίτι τους

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Rafale κατά ιρανικού drone Shaded: Το εντυπωσιακό βίντεο του γαλλικού υπουργείου Άμυνας

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοΐας

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανάμεσα στο κρασί και την μπύρα, ποιο είναι καλύτερο να πίνουμε όταν κάνουμε δίαιτα;

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο κατά συρροή δολοφόνος του Βερσάτσε με IQ 147 πήρε το μυστικό μαζί του στον τάφο

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα απάντηση Μητσοτάκη στους 5 βουλευτές: Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική όχι τη νομοθετική εξουσία

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Σχεδόν διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ τους τελευταίους 7 μήνες- «Μεγάλωσε» και η λίμνη του Μόρνου

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση άνδρα με μαχαίρι έξω από συναγωγή

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που περαστική διασταυρώνεται με σερβιτόρα - Της έσπασε δόντι με τον δίσκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ