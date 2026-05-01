Παναθηναϊκός AKTOR: «Η χειρότερη φιλοξενία στη Βαλένθια - Καταγγελία στην Euroleague»

Σε καταγγελία στην Euroleague για την απαράδεκτη φιλοξενία που βίωσε η αποστολή στη Βαλένθια προχώρησε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την «πράσινη» ΚΑΕ, η αντιμετώπιση που έτυχε ο ελληνικός σύλλογος στην Ισπανία ήταν η χειρότερη σε ευρωπαϊκό γήπεδο, ξεκαθαρίζοντας πως έχει ήδη προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Αντιλαμβανόμαστε την πικρία των ανθρώπων της Valencia Basket για την ήττα τους στο Game 2 των Playoffs της EuroLeague.

Ωστόσο, ένα ατυχές για την ομάδα τους αποτέλεσμα, δεν μπορεί να δικαιολογήσει ανεκδιήγητα γεγονότα όπως:

*Τις ρίψεις αντικειμένων στον πάγκο μας κατά τη διάρκεια του ματς.

*Τις παρεμβάσεις ανθρώπων της ασφάλειας της Valencia Basket σε παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR κατά τη διάρκεια του αγώνα, ώστε μην σηκώνονται να πανηγυρίζουν τα καλάθια της ομάδας τους από τον πάγκο! Αυτό είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και σε κανένα γήπεδο του πλανήτη!

*Τις αναίτιες επιθέσεις παικτών και ιθυνόντων της Valencia Basket σε αθλητές και μέλη του επιτελείου μας μετά τη λήξη του αγώνα, με αποκορύφωμα την επιθετική ενέργεια του Ισαάκ Νογκές απέναντι στον Κέντρικ Ναν. Ο ίδιος “αθλητής” επιτέθηκε αμέσως μετά και στον assistant coach της ομάδας μας, Βασίλη Σίμτσακ, ο οποίος είχε πάει απλά να χαιρετήσει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

*Το γεγονός ότι οι άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου της Valencia Basket αποφάσισαν, απολύτως αναίτια, να βγάλουν εκτός εγκαταστάσεων της Roig Arena αξιωματούχους της ομάδας μας μετά τη λήξη του αγώνα.

*Την εν γένει άθλια συμπεριφορά των ανθρώπων ασφαλείας προς όλους τους αξιωματούχους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, φτάνοντας ακόμη και σε σημείο να τους απωθούν και να τους εμποδίζουν να κάνουν τη δουλειά τους ακόμη και κατά τη διάρκεια του αγώνα.

*Τα “καψόνια” των ανθρώπων της ασφαλείας της ισπανικής ομάδας στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο ματς της σειράς.

*Την κίνηση της διοίκησης της ισπανικής ομάδας να καλέσει στα αποδυτήρια αστυνομικές δυνάμεις ώστε να κρατήσουν παρανόμως τον κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο επειδή, σύμφωνα και με το Φύλλο Αγώνα, φέρεται να είπε στους διαιτητές: “Call the foul! Call the foul”.

Ο Παναθηναϊκός είναι αναμφισβήτητα μια από τις ιστορικότερες ομάδες της Ευρώπης με τεράστια εμπειρία από αναρίθμητους εκτός έδρας αγώνες και χθες στη Βαλένθια, βίωσε τη χειρότερη φιλοξενία και συμπεριφορά σε ευρωπαϊκό γήπεδο.

Είναι προφανές, πως όλα τα παραπάνω τα έχουμε επισήμως καταγγείλει στην EuroLeague.

Αν και αντιλαμβανόμαστε την οργή που προκάλεσαν τα άνωθεν γεγονότα στους φιλάθλους μας, τους καλούμε και την Τετάρτη (6/8) να κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα από όλους: να στηρίξουν την ομάδα μόνο με τη φωνή τους, αφήνοντας τον προπονητή και τους αθλητές του Παναθηναϊκού AKTOR να δώσουν την οποιαδήποτε απάντηση σε όλα αυτά.

One more…».

Novibet
