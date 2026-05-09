ΑΕΚ-Ρίτας: Να γίνει και πάλι «Βασίλισσα» της Ευρώπης - Η ώρα και το κανάλι του τελικού του BCL

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Ρίτας Βίλνιους στον τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία, με στόχο τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς το Σάββατο (09/05) αντιμετωπίζει τη Ρίτας Βίλνιους στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» της Ισπανίας, στον τελικό του Basketball Champions League.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της διοργάνωσης και να κατακτήσει το δεύτερο Basketball Champions League της ιστορίας της, μετά από εκείνο του 2018 στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, η Ένωση κυνηγά τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της, έχοντας ήδη στη συλλογή της τα δύο Κύπελλα Σαπόρτα του 1968 και του 2000, ενώ διαθέτει και ένα Διηπειρωτικό Κύπελλο από το 2019.

Αυτός θα είναι ο τρίτος τελικός της ΑΕΚ στο Basketball Champions League, μετά τις παρουσίες της το 2018 και το 2020. Την περασμένη σεζόν είχε φτάσει ξανά στο Final Four, όμως αποκλείστηκε στον ημιτελικό από τη Μάλαγα.

Φέτος, όμως, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πήρε την εκδίκησή της απέναντι στους Ισπανούς, επικρατώντας της Μάλαγα 78-65 στον ημιτελικό και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον μεγάλο τελικό. Μάλιστα, η πρόκριση ήρθε πιο εύκολα απ’ όσο περίμεναν ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι φίλοι της ομάδας.

Η ΑΕΚ φτάνει στον τελικό με ανεβασμένη ψυχολογία και πίστη στις δυνατότητές της, έχοντας προηγουμένως αποκλείσει και την Μπανταλόνα στα προημιτελικά με 2-1 νίκες. Οι Δημήτρης Φλιώνης, Φρανκ Μπάρτλεϊ, Τζέιμς Νάναλι, Ραϊκουάν Γκρέι, Λούκας Λεκαβίτσιους, Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φιζέλ, Γάιος Σκορδίλης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Αρσενόπουλος και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας θέλουν να οδηγήσουν την Ένωση ξανά στην κορυφή της Ευρώπης.

Απέναντί της θα βρεθεί η Ρίτας Βίλνιους, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά σε Final Four και τελικό Basketball Champions League. Η λιθουανική ομάδα προκρίθηκε με εντυπωσιακό τρόπο, αποκλείοντας την έμπειρη Τενερίφη 87-69 στον ημιτελικό.

Η Ρίτας διαθέτει εμπειρία από ευρωπαϊκές επιτυχίες ως Λιέτουβος Ρίτας, έχοντας κατακτήσει δύο φορές το ULEB Cup, το 2005 και το 2009, ενώ από το 2020 συμμετέχει στο Basketball Champions League.

Κορυφαίος παίκτης της ομάδας είναι ο Τζέρικ Χάρντινγκ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον ημιτελικό απέναντι στην Τενερίφη με 29 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Σημαντικές λύσεις προσφέρουν επίσης οι Σπίντι Σμιθ, Γκίτις Μασιούλις, Ίγκνας Σαρτζιούνας και ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Αρτούρας Γκουντάιτις.

Η Ρίτας είχε αντιμετωπίσει φέτος τον Προμηθέα στη φάση των ομίλων, κατακτώντας την πρώτη θέση με ρεκόρ 4-2, ενώ στη συνέχεια απέκλεισε τη Νίμπουρκ στα playoffs με 2-0 νίκες.

Στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, η Μάλαγα θα αντιμετωπίσει την Τενερίφη σε ισπανική «μονομαχία», το Σάββατο (9/5) στις 18:00.

Η ώρα και το κανάλι του τελικού

Το πρώτο τζάμπολ στον τελικό του Basketball Champions League ΑΕΚ - Ρίτας Βίλνιους έχει οριστεί για το βράδυ του Σαββάτου (09/05) στις 21:00. Τηλεοπτικά, ο αγώνας θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 4HD.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του BCL Final Four 2026:

Ημιτελικοί, Πέμπτη 7 Μαΐου

  • Ρίτας Βίλνιους - Τενερίφη 87-69
  • Μάλαγα - ΑΕΚ 65-78

Τελικοί, Σάββατο 9 Μαΐου

  • Μικρός τελικός
    18:00 Μάλαγα - Τενερίφη (Cosmote Sport 4HD)
  • Τελικός
    21:00 ΑΕΚ - Ρίτας Βίλνιους (Cosmote Sport 4HD)
