NBA Finals: Ο Γουεμπανιάμα κράτησε «ζωντανούς» τους Σπερς – Μείωσαν σε 2-1 τη σειρά με τους Νικς

Ο εντυπωσιακός Βίκτορ Γουεμπανιάμα οδήγησε τους Σπερς στη νίκη (115-111) επί των Νικς μέσα στη Νέα Υόρκη, βάζοντας «φωτιά» στη μάχη του τίτλου στο NBA.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

NBA Finals: Ο Γουεμπανιάμα κράτησε «ζωντανούς» τους Σπερς – Μείωσαν σε 2-1 τη σειρά με τους Νικς
AP Photo/Yuki Iwamura
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Γουεμπανιάμα πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε τελικούς NBA, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς να επικρατούν των Νιου Γιορκ Νικς στο Game 3, μειώνοντας σε 2-1 τη σειρά των NBA Finals.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για το Σαν Αντόνιο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 32 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και έξι ασίστ.

Οι Σπερς διατήρησαν έτσι ζωντανές τις ελπίδες τους για ανατροπή στη σειρά, σε μια προσπάθεια που θα αποτελέσει ιστορικό επίτευγμα αν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο υποχρέωσε τους Νικς στην πρώτη τους ήττα έπειτα από 46 ημέρες, μπροστά σε ένα κατάμεστο Madison Square Garden, όπου βρέθηκε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, οι Νικς είδαν να σταματά το σερί των 13 συνεχόμενων νικών τους στα playoffs, το οποίο αποτελούσε το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία της postseason του NBA. Η ομάδα της Νέας Υόρκης έχασε την ευκαιρία να βρεθεί μία νίκη μακριά από τον πρώτο της τίτλο από το 1973.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή των Στέφον Καστλ και ΝτιΆαρον Φοξ, οι οποίοι σημείωσαν κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά, αποτρέποντας τους Σπερς από το να βρεθούν πίσω με 3-0 στη σειρά, κατάσταση από την οποία καμία ομάδα στην ιστορία του NBA δεν έχει επιστρέψει.

Ο Καστλ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους, συμβάλλοντας σημαντικά στη νίκη των γηπεδούχων. Πλέον, οι Σπερς έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν τη σειρά στο τέταρτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (10/06), ενώ είναι βέβαιο ότι θα δώσουν ακόμη ένα παιχνίδι στην έδρα τους πριν από το Game 5 του Σαββάτου (13/06).

Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 32 πόντους, ενώ ο Όου Τζέι Ανουνόμπι πρόσθεσε 28. Η ομάδα της Νέας Υόρκης γνώρισε την πρώτη της ήττα από τις 23 Απριλίου, όταν είχε χάσει στο τρίτο παιχνίδι της σειράς του πρώτου γύρου απέναντι στην Ατλάντα.

Το Madison Square Garden φιλοξένησε αγώνα τελικών NBA για πρώτη φορά από το 1999 και οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες παρακολούθησαν μια αμφίρροπη αναμέτρηση με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ.

Ο Γουεμπανιάμα, ο οποίος είχε υποπέσει σε καθοριστικό λάθος στα τελευταία δευτερόλεπτα του δεύτερου αγώνα, αυτή τη φορά εμφανίστηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Πέτυχε 10 πόντους στην τελευταία περίοδο, βοηθώντας τους Σπερς να δημιουργήσουν διαφορά ασφαλείας και να αντέξουν στην αντεπίθεση των Νικς.

Το Σαν Αντόνιο μπήκε εξαιρετικά στο παιχνίδι, με τον Γουεμπανιάμα να σκοράρει τα δύο πρώτα καλάθια της ομάδας του και τους Σπερς να αποκτούν διψήφιο προβάδισμα μέσα στα πρώτα λεπτά. Οι φιλοξενούμενοι ευστόχησαν στα εννέα από τα πρώτα έντεκα σουτ τους και προηγήθηκαν 33-22 στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Οι Νικς αντέδρασαν στη συνέχεια και πέρασαν μπροστά πριν από το ημίχρονο, κλείνοντας το πρώτο μέρος με προβάδισμα 64-57 χάρη σε ένα ξέσπασμα στα τελευταία λεπτά, έχοντας πρωταγωνιστή τον Μπράνσον.

Οι Σπερς, ωστόσο, ανέκτησαν το προβάδισμα στην τρίτη περίοδο και έδειξαν μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Με τρίποντο του Καστλ 1:53 πριν από τη λήξη προηγήθηκαν 111-104, ενώ ο ίδιος διαμόρφωσε το τελικό 115-111 με δύο εύστοχες βολές 6,8 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε.

Η Νέα Υόρκη, που είχε κυριαρχήσει στα playoffs της Ανατολικής Περιφέρειας και είχε καταφέρει να φύγει νικήτρια από τα δύο πρώτα παιχνίδια στο Σαν Αντόνιο, δεν κατάφερε αυτή τη φορά να καλύψει το χαμένο έδαφος, πληρώνοντας κυρίως το κακό ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο.

Στις εξέδρες βρέθηκαν αρκετές προσωπικότητες του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων οι Ντέρεκ Τζίτερ και Ίλαϊ Μάνινγκ, οι οποίοι παρακολούθησαν την προσπάθεια των Νικς να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο στην κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους. Οι μόλις 11 πόντοι του Καρλ-Άντονι Τάουνς και τα προβλήματα με τα φάουλ του Μικάλ Μπρίτζες επηρέασαν σημαντικά την απόδοση των γηπεδούχων.

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