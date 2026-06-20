Παναθηναϊκός: Το πράσινο «ευχαριστώ» στον Γκριγκόνις – «Πάντα μέλος της οικογένειάς μας»

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Μάριους Γκριγκόνις μετά την ολοκλήρωση της τετραετούς παρουσίας του στην ομάδα.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Το πράσινο «ευχαριστώ» στον Γκριγκόνις – «Πάντα μέλος της οικογένειάς μας»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στη Ζαλγκίρις Κάουνας, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να τον αποχαιρετά μέσω ενός θερμού μηνύματος.

Η επιστροφή του Λιθουανού γκαρντ στην ομάδα της πατρίδας του έβαλε τέλος στην τετραετή παρουσία του στο «τριφύλλι». Με αφορμή την αποχώρησή του, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την προσφορά και τις στιγμές που μοιράστηκε μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι θα αποτελεί πάντα μέλος της «πράσινης» οικογένειας.

Οι «πράσινοι» ευχήθηκαν στον Γκριγκόνις κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προσωπικής και επαγγελματικής του πορείας, τονίζοντας παράλληλα πως η σχέση του με τον σύλλογο θα παραμείνει διαχρονική.

«Μάριους Γκριγκόνις, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που θα κρατήσουν και τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής και της καριέρας σου. Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού. Μια φορά πράσινος, πάντα πράσινος!», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

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