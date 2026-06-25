Euroleague: Επίσημο! Ο Άλεκ Πίτερς είναι και με τη… βούλα παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο επισημοποίησε την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς, ολοκληρώνοντας μια μεταγραφή που βρισκόταν εδώ και καιρό στα σκαριά.

Ο 31χρονος φόργουορντ αποτελεί πλέον και επίσημα παίκτη της ιταλικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε από το 2022.

Την περασμένη σεζόν ο Πίτερς πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague με τους «ερυθρόλευκους», έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις του στο Final Four της Αθήνας.

Στην ανακοίνωσή της, η Αρμάνι Μιλάνο γνωστοποίησε πως οι δύο πλευρές υπέγραψαν πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκειά του. Παράλληλα, στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου φιλοξενούνται και οι πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού φόργουορντ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

«Είναι ένα εξαιρετικό συναίσθημα να εντάσσεσαι σε έναν σύλλογο όπως η Αρμάνι Μιλάνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα, αλλά και με τους ανθρώπους μέσα στον σύλλογο που χτίζουν μια ομάδα της οποίας η οικογένειά μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος. Θα φτάσω στο Μιλάνο έτοιμος να θέσω το πρότυπο της σκληρής δουλειάς, της συνέπειας και της ψυχικής αντοχής. Ελπίζω οι οπαδοί μας να καταλάβουν ότι θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδo, επειδή ξέρω ότι θα μας δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε. Βλέπω σπουδαία πράγματα στο μέλλον της Αρμάνι και είμαι ευγνώμων στον σύλλογο που με προσκάλεσε να γίνω μέλος της», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Αμερικανός φόργουορντ.