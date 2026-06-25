Euroleague: Επίσημο! Ο Άλεκ Πίτερς είναι και με τη… βούλα παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό.

Newsbomb

Euroleague: Επίσημο! Ο Άλεκ Πίτερς είναι και με τη… βούλα παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αρμάνι Μιλάνο επισημοποίησε την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς, ολοκληρώνοντας μια μεταγραφή που βρισκόταν εδώ και καιρό στα σκαριά.

Ο 31χρονος φόργουορντ αποτελεί πλέον και επίσημα παίκτη της ιταλικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε από το 2022.

Την περασμένη σεζόν ο Πίτερς πανηγύρισε την κατάκτηση της Euroleague με τους «ερυθρόλευκους», έχοντας σημαντική συμβολή στην πορεία της ομάδας, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις του στο Final Four της Αθήνας.

Στην ανακοίνωσή της, η Αρμάνι Μιλάνο γνωστοποίησε πως οι δύο πλευρές υπέγραψαν πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκειά του. Παράλληλα, στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου φιλοξενούνται και οι πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού φόργουορντ μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

«Είναι ένα εξαιρετικό συναίσθημα να εντάσσεσαι σε έναν σύλλογο όπως η Αρμάνι Μιλάνο. Δεν έχει να κάνει μόνο με το όνομα, αλλά και με τους ανθρώπους μέσα στον σύλλογο που χτίζουν μια ομάδα της οποίας η οικογένειά μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που είμαστε μέρος. Θα φτάσω στο Μιλάνο έτοιμος να θέσω το πρότυπο της σκληρής δουλειάς, της συνέπειας και της ψυχικής αντοχής. Ελπίζω οι οπαδοί μας να καταλάβουν ότι θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδo, επειδή ξέρω ότι θα μας δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε. Βλέπω σπουδαία πράγματα στο μέλλον της Αρμάνι και είμαι ευγνώμων στον σύλλογο που με προσκάλεσε να γίνω μέλος της», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Αμερικανός φόργουορντ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το μυστικό που έκρυβε θαλάσσια σπηλιά στο «νησί των πλουσίων»: Κινηματογραφική επιχείρηση για ναρκωτικά μισού εκατ.δολαρίων

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πορτρέτο γυμνής μούσας του Λούσιαν Φρόιντ πωλήθηκε για 39 εκατ. δολάρια - «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα άξιζα τόσα χρήματα»

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βάλια Κάλντα – Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

14:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέλος στην αναμονή με το Ποινικό Μητρώο Express: Ρεκόρ εκδόσεων σε 40 ημέρες

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Ήταν μόλις 15 ετών

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Κολύμπησαν για να σωθούν οι χειριστές

14:07ANNOUNCEMENTS

Δίψα για Μπάλα – Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA 1+1

14:04ANNOUNCEMENTS

Μεγάλη συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη στις 28 Ιουνίου στο Σούνιο

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας και καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

14:03ΕΥ ΖΗΝ

Τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγετε εάν έχετε άγχος ή κατάθλιψη

14:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Τρέλα» για τα διαρκείας, εκτιμήσεις ότι θα φτάσουν τις 24.000!

13:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Επίσημο! Ο Άλεκ Πίτερς είναι και με τη… βούλα παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τσίμπημα μέλισσας λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή – Τον έσωσαν διασώστες και γιατροί

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο - Καλά στην υγεία τους τα μέλη του πληρώματος

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μεξικό: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε οπαδούς του Μουντιάλ που πανηγύριζαν - 17 τραυματίες

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

13:33ΚΟΣΜΟΣ

«Ξέμειναν από ιδέες» – Χάρι και Μέγκαν ψάχνουν απεγνωσμένα δρόμο επιστροφής στο Μπάκιγχαμ

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο δεύτερος σεισμός που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα ήταν διπλάσιος σε μέγεθος από τον πρώτο, εξηγεί ειδικός

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αγωνία για τους αγνοούμενους στη Βενεζουέλα - Ξεπερνούν τους 10.000 - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

13:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Καταδικάζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από τις διαδικασίες της COP31

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Κολύμπησαν για να σωθούν οι χειριστές

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Ήταν μόλις 15 ετών

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από ψαράδες στα ανοιχτά του Καράκας την ώρα των 7,5R

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

12:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο - Καλά στην υγεία τους τα μέλη του πληρώματος

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ομολόγησε ο δράστης της δολοφονίας του νεαρού - Οπαδοί της ίδιας ομάδας οι εμπλεκόμενοι, δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα το θύμα

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αγωνία για τους αγνοούμενους στη Βενεζουέλα - Ξεπερνούν τους 10.000 - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στο κοσμοπολίτικο Ντουμπάι: Influencer δολοφόνησε τον σύντροφό της - Αντιμέτωπη με εκτέλεση!

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μεξικό: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε οπαδούς του Μουντιάλ που πανηγύριζαν - 17 τραυματίες

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Ξεκίνησαν δεήσεις σε εκκλησίες για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες

12:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA απέκλεισε ολόκληρη χώρα από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα – Ο λόγος

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τσίμπημα μέλισσας λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή – Τον έσωσαν διασώστες και γιατροί

08:13ΜΑΝΤΕΙΟ

Πάγωσε το σύστημα με το 21% του Αλέξη, δεξαμενές άδειες και γεμάτες, με γκάζια στο Ελληνικό ο Κυριάκος, το μπαρούτι και το σπίρτο

10:14LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η αντίδραση Ουγγαρέζου για το τέλος του «Buongiorno», η αμήχανη έναρξη της εκπομπής και η επόμενη μέρα

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο δεύτερος σεισμός που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα ήταν διπλάσιος σε μέγεθος από τον πρώτο, εξηγεί ειδικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ