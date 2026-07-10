Παναθηναϊκός: Επίσημο! «Πράσινος» ο Μπόνγκα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ίζακ Μπόνγκα.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Επίσημο! «Πράσινος» ο Μπόνγκα
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα. Ο διεθνής Γερμανός φόργουορντ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και αποτελεί πλέον επίσημα μέλος του ρόστερ των «πρασίνων».

Ο 26χρονος άσος, ύψους 2,03 μέτρων, αφήνει την Παρτίζαν έπειτα από δύο επιτυχημένες σεζόν στο Βελιγράδι, όπου καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αξιόπιστους και σταθερούς παίκτες της ομάδας.

Η συμφωνία των δύο πλευρών έχει διάρκεια τριών ετών, με τον Παναθηναϊκό να επενδύει σε έναν αθλητή που διαθέτει εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά και από το NBA.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Γερμανός διεθνής πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 9,9 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ίζακ Μπόνγκα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Μπόνγκα γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1999 στο Νόιβιντ της Γερμανίας, έχει ύψος 2.03μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των φόργουορντ.

Ξεκίνησε την πορεία του στις ακαδημίες της Post SV Koblenz, πραγματοποιώντας τα πρώτα του βήματα με την SG Lützel-Post Koblenz. Το 2016 μετακινήθηκε στους Skyliners Frankfurt, με τους οποίους πραγματοποίησε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο.

Το 2018 επιλέχθηκε στο Νο.39 του NBA Draft από τους Philadelphia 76ers, με τα δικαιώματά του να παραχωρούνται άμεσα στους Los Angeles Lakers, μένοντας εκεί για ένα χρόνο. Το 2019 μετακόμισε στους Washington Wizards, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν, αγωνιζόμενος σε 106 παιχνίδια και μετρώντας κατά μέσο όρο 15.8 λεπτά συμμετοχής, μαζεύοντας 2.8 ριμπάουντ και μοιράζοντας 1 ασίστ ανά αγώνα.

Τη σεζόν 2021-22 φόρεσε τη φανέλα των Toronto Raptors, καταγράφοντας παρουσία τόσο στην κανονική περίοδο, όσο και στα Playoffs του NBA. Με τη θυγατρική ομάδα των Raptors 905, μέτρησε 14.6 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ σε 31 αναμετρήσεις, έχοντας 29.8 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Το καλοκαίρι του 2022 επέστρεψε στη Γερμανία για λογαριασμό της Bayern Munich, με την οποία κατέκτησε το Πρωτάθλημα Γερμανίας το 2024, καθώς και το Κύπελλο Γερμανίας το 2023 και το 2024. Με τη γερμανική ομάδα στην EuroLeague κατέγραψε 61 συμμετοχές, εκτελώντας με 48.4% από το δίποντο, μαζεύοντας 4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.

Το 2024 πήρε μεταγραφή για την Partizan, υπό τις οδηγίες τότε του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Κατά την παρουσία του στο Βελιγράδι πανηγύρισε το Πρωτάθλημα της ABA League και το Πρωτάθλημα Σερβίας το 2025. Τη σεζόν 2025-26 στην EuroLeague o Μπόνγκα αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια, έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ, σουτάροντας με 60.2% στα δίποντα και 82.7% στις βολές, σε 27:47 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Επίσης, αναδείχθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας της ABA League μία φορά (2026), ενώ έχει τιμηθεί δύο φορές και ως καλύτερος αμυντικός της ABA League (2025, 2026).

Παράλληλα, αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Γερμανίας, με την οποία έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο τόσο στο FIBA Basketball World Cup το 2023, όσο και στο FIBA EuroBasket του 2025. Μάλιστα στον τελικό του EuroBasket το 2025 απέναντι στην Τουρκία, ο Μπόνγκα αναδείχθηκε MVP με 20 πόντους (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Συνολικά στο τουρνουά με τη φανέλα της Γερμανίας, κατέγραψε 9.9 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.4 κλεψίματα, παίρνοντας και το βραβείο του καλύτερου αμυντικού του EuroBasket».

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