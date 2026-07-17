Γιαμπουσέλε: «Αισθάνομαι την ενέργεια της ομάδας – Θα είναι κάτι ξεχωριστό»

Η πρώτη επίσκεψη του Γκέρσον Γιαμπουσέλε στο Telekom Center Athens ως παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και οι δηλώσεις του πατώντας το glass floor. 

Newsbomb

Γιαμπουσέλε: «Αισθάνομαι την ενέργεια της ομάδας – Θα είναι κάτι ξεχωριστό»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ένα ξεχωριστό video δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω του επίσημου λογαριασμού της στo Instagram. Αυτό ήταν ουσιαστικά ένα μίνι ντοκιμαντέρ της άφιξης του Γκέρσον Γιαμπουσέλε και της πρώτης επίσκεψής του στο Telekom Center Athens, από τη στιγμή που έγινε παίκτης των «πράσινων».

Ο Γάλλος έδειξε εντυπωσιασμένος, ξεναγήθηκε στους χώρους και έκανε δηλώσεις για τα συναισθήματά του αναφορικά με τη νέα προοπτική που ανοίγεται στην καριέρα του. Παραδέχτηκε μάλιστα, πως ήδη έχει σκεφτεί το πρώτο του κάρφωμα μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά:

Για την παρουσία του στο Telekom Center Athens: «Νιώθω υπέροχα. Είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ. Σίγουρα είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι θυμόμουν, γιατί έχουμε παίξει εδώ απέναντι στην Εθνική Ελλάδας. Αλλά είναι σίγουρα μεγαλύτερο απ’ ό,τι θυμόμουν. Νιώθω πραγματικά πολύ καλά. Αισθάνομαι πραγματικά την ενέργεια αυτής της ομάδας και ξέρω πως θα είναι κάτι ξεχωριστό».

Για τους λόγους που επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, η φιλοδοξία του συλλόγου. Ξέρω ότι έχουν πραγματικά ως αποστολή να κατακτούν κάθε τρόπαιο που διεκδικούν. Φυσικά, ο Ματίας και ο Μουσταφά έπαιξαν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφασή μου να έρθω εδώ. Επίσης, οι φίλαθλοι είναι κάτι που μετράει πολύ για εμένα. Το να αγωνίζομαι για έναν σύλλογο με μία τέτοια βάση φιλάθλων όπως ο Παναθηναϊκός. Και φυσικά η ίδια η ομάδα. Έχετε μία εξαιρετική ομάδα, εξαιρετικούς ανθρώπους. Οπότε θέλω να γίνω μέρος όλου αυτού. Πιστεύω πως θα είναι κάτι ξεχωριστό».

Για το τι είπε στο τηλέφωνο με τον Ομπράντοβιτς: «Είχαμε μία εξαιρετική συζήτηση. Πραγματικά μία πολύ καλή συζήτηση. Προφανώς είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές της EuroLeague. Το να έχω την ευκαιρία να παίξω για εκείνον θα είναι επίσης κάτι πραγματικά ξεχωριστό για εμένα. Ανυπομονώ να μάθω δίπλα του. Όσο για το τι περιμένει από εμένα, θα έλεγα να παίζω με ενέργεια, να δίνω ό,τι μπορώ μέσα στο γήπεδο, να προσφέρω επίσης τις γνώσεις και την εμπειρία μου και, φυσικά, να βοηθήσω την ομάδα να κερδίζει».

Για την συνεργασία του με τον Μπατίστ: «Είναι πραγματικά σπουδαίο. Ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης, έκανε μία σπουδαία καριέρα. Το γεγονός ότι θα είναι μέλος του προπονητικού επιτελείου είναι κάτι εξαιρετικό για εμένα. Πάντα θα προσπαθώ να μιλάω μαζί του και να μαθαίνω από εκείνον. Αν έχω κάποια απορία για κάτι μέσα στο γήπεδο, ξέρω ότι θα μπορεί να με βοηθήσει. Το να τον έχουμε μαζί μας είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τις συμβουλές του, τις γνώσεις του και γενικά ό,τι μπορεί να μας προσφέρει μέσα από την εμπειρία του».

Για το ποιος θα γίνει στενός του φίλος μετά τους Λεσόρ και Φαλ: «Κοιτάξτε, όχι μόνο ένας παίκτης. Ανυπομονώ να περάσω όμορφα με όλους στην ομάδα. Γνωρίζω λίγο καλύτερα και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, γιατί έχουμε βρεθεί αντίπαλοι στο (ισπανικό) πρωτάθλημα αλλά και παλαιότερα στην EuroLeague. Ξέρω επίσης και τον Χουάντσο. Πρόκειται για μία ομάδα με παίκτες που όλοι προσπαθούν να πετύχουν τον ίδιο στόχο. Εγώ θέλω να έχω καλή σχέση με όλους».

Για το αν έχει φανταστεί το πρώτο του κάρφωμα: «Το έχω ήδη φανταστεί. Ένα μεγάλο κάρφωμα, να κοιτάζω προς την εξέδρα και να βλέπω τον κόσμο να φωνάζει. Να μοιράζομαι την ενέργειά μου μαζί τους, να παίρνω τη δική τους ενέργεια και να ζούμε όλοι μαζί την ένταση της στιγμής».

Για τους στόχους: «Να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους. Να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Να παίζουμε με πολλή ενέργεια και να δίνω ό,τι έχω μέσα μου. Να μη μείνει καμία απολύτως τύψη ότι θα μπορούσα να είχα προσφέρει περισσότερα. Και, φυσικά, να περάσω υπέροχα εδώ».

Για το αν ξέρει κάποια ελληνική λέξη: «Ξέρω, αλλά την ξέχασα. Χθες πήγα σε ένα εστιατόριο και οι άνθρωποι που δούλευαν εκεί μου έμαθαν πώς λέμε “ευχαριστώ” και “παρακαλώ”. Θα το δουλέψω, θα το δουλέψω».

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