Ουκρανία – Ελλάδα 82-76: Ο κατήφορος της Εθνικής συνεχίζεται…

Με άδεια χέρια επιστρέφει από τη Ρίγα η Εθνική Ελλάδας, καθώς γνώρισε την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επιβαρύνοντας αισθητά τη θέση της στη μάχη της πρόκρισης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποχώρησε στο 3-4, την ώρα που οι Ουκρανοί ανέβηκαν στο 5-2, αποκτώντας σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης στο Κατάρ.

Έπειτα από τα ανεπιτυχή αποτελέσματα απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία, η εικόνα της «γαλανόλευκης» παρέμεινε προβληματική.

Οι Νικ Καλάθης, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Θανάσης Αντετοκούνμπο κατέβαλαν τη μεγαλύτερη προσπάθεια, όμως δεν αρκούσαν. Στο φινάλε, 30" πριν τη λήξη, ο Ντίνος Μήτογλου μείωσε με βολές σε 80-76.

Το ματς

Νωθρό και νευρικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής στον αγώνα, με τον Βασίλη Σπανούλη να παρατάσσει στην αρχική πεντάδα τους Καλάθη, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Η «γαλανόλευκη» δεν κυκλοφορούσε καλά τη μπάλα στην επίθεση και σε αρκετές περιπτώσεις έδειχνε... χαμένη. Οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν την αθλητικότητά τους, τις γρήγορες επιστροφές και τα λάθη της Εθνικής, χτίζοντας διαφορά οκτώ πόντων (22-14) και κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +5 (24-19) με κύριο εκφραστή τους τον Σβι Μιχάιλιουκ.

Στη δεύτερη περίοδο, το τρίτο φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο μόλις στο 13' έφερε στην εξίσωση τον Αντώνη Καραγιαννίδη, ο οποίος πολύ γρήγορα έδωσε λύσεις τόσο στην επίθεση, όσο και στο ριμπάουντ.

Η Ελλάδα έβγαλε σκληράδα στο παρκέ, περιόρισε τους γηπεδούχους σε μόλις ένα καλάθι εντός πεδιάς στα πρώτα λεπτά του δεκαλέπτου και ισοφάρισε σε 28-28 και 33-33, βρίσκοντας σταδιακά τα βήματά της στο παιχνίδι. Το προσπέρασμα δεν άργησε να έρθει με τον Νικ Καλάθη να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο Έλληνας γκαρντ όχι μόνο βραχυκύκλωσε αμυντικά τον Μιχάιλιουκ, αλλά έδωσε και την απαραίτητη επιθετική ώθηση (9 πόντοι, 4 ασίστ, 3 ριμπάουντ), υπογράφοντας το 36-37 στο 18'.

Η Ουκρανία από τη μεριά της έβγαλε αντίδραση και ήταν αυτή που έκλεισε καλύτερα το δεύτερο δεκάλεπτο, πηγαίνοντας με ένα αναπάντητο σερί τεσσάρων πόντων, προηγούμενη στα αποδυτήρια (40-37).

Ο Κόβλιαρ με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ευστόχησε στο τρίτο του τρίποντο και έκανε το 43-37. Η Εθνική με οδηγό την άμυνα και το παιχνίδι στο τρανζίσιον έφτασε γρήγορα στην ισοφάριση στο 7' με ένα σερί 6-0 (43-43). Με 5 πόντους του Ντόρσεϊ η Ελλάδα απάντησε στο σερί της Ουκρανίας για το 48-48, ενώ ο Τκατσένκο πήρε το "όπλο" του και με δύο τρίποντα έβαλε και πάλι σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους (54-48).

Το απίθανο τρίποντο του Μιχάιλιουκ με το ένα πόδι έφερε την Ουκρανία και πάλι έπειτα από αρκετή ώρα στο +8 (62-54), όντας εξαιρετικά εύστοχη από τη γραμμή του τριπόντου στην τρίτη περίοδο. Με δύο βολές του Θανάση και καλάθι τριών πόντων του Μήτογλου, η Ελλάδα «ροκάνισε» τη διαφορά, μειώνοντας σε 62-59, με τον Κόβλιαρ χάρη σε εύστοχο ζευγάρι βολών να κάνει το 64-59 για τους Ουκρανούς, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του δεκαλέπτου.

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρέθηκε η Εθνική με το ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου. Οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την επιθετική μας δυστοκία και κατάφεραν να χτίσουν διψήφια διαφορά (+11, 70-59) με δύο διαδοχικά εύστοχα τρίποντα.

Η «γαλανόλευκη» δυσκολεύτηκε να βρει επιθετικές λύσεις πέρα από τις προσπάθειες των Καλάθη και Θανάση Αντετοκούνμπο, την ώρα που οι τυπικά γηπεδούχοι έπαιρναν σκορ από πολλούς διαφορετικούς παίκτες, παρά την αστοχία του Σβι Μιχάιλιουκ.

Η Ελλάδα έτρεξε ένα σερί 4-0 και μείωσε σε 70-63 στο 33', δείχνοντας μερικά σημάδια "ζωής" στο παιχνίδι. Ωστόσο, η πεισματάρα Ουκρανία δεν τα έβαλε κάτω, πάτησε το γκάζι και ανέβασε τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, φτάνοντας μέχρι και το +14 (80-66) 4' πριν το φινάλε, βάζοντας ουσιαστικά «ταφόπλακα» στις ελπίδες της Εθνικής για ανατροπή.

Το τρίποντο του Καλάθη 1':30" πριν το τέλος έδωσε μια ελπίδα στην Εθνική (80-74), με τις βολές του Μήτογλου να μειώνουν τη διαφορά στους 4 πόντους (80-76) στα 30".

Το τελικό 82-76 σφράγισε την επικράτηση της Ουκρανίας, υποχρεώνοντας το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη σε ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα, με το οποίο αφήνει την Εθνική στις τρεις νίκες στον όμιλο και σε δυσμενή θέση όσον αφορά την πρόκριση στο επόμενο Μουντομπάσκετ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-19,40-37, 64-59, 82-76

Ουκρανία (Μπαγκάτσκις): Σούλγκα 14 (4/6 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τκατσένκο 6 (2), Κομπζίστι, Λουκάσοφ 2, Μίχαϊλιουκ 13 (2/8 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπομπρόφ 9 (2), Νοβίτσκι 2, Βοϊνάλοβιτς 11 (2), Σκαπίντσεφ 7 (3/5 δίποντα, 1/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Κόβλιαρ 18 (2/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Ελλάδα (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 16 (3/4 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 7/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 3 (1/4 τρίποντα), Τολιόπουλος 5 (1/6 σουτ), Καλάθης 17 (4/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 5 (2/7 σουτ, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καραγιαννίδης 3, Κ. Αντετοκούνμπο 4, Θ. Αντετοκούνμπο 6 (4 ριμπάουντ), Μήτογλου 13 (1/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 2