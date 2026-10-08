Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: Το πρώτο crash test της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

Μια μεγάλη πρόκληση έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός AKTOR, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να δώσει συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα, απέναντι σε έναν αντίπαλο με τους ίδιους μεγάλους στόχους, τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το τρία στα τρία στη φετινή Euroleague απέναντι σε Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι Τελ Αβίβ κατά σειρά, αλλά το 4-0 θα είναι πολύ πιο δύσκολη αποστολή.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2025, Φενερμπαχτσέ, του πρώην παίκτη του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, θα βρεθεί στο Telekom Center Athens, μετρώντας με τη σειρά της τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η τουρκική ομάδα ξεπέρασε διαδοχικά τα εμπόδια των Βίρτους Μπολόνια, Μπάγερν Μονάχου και Ντουμπάι, με όλα τα ματς να γίνονται στην Κωνσταντινούπολη.

Ευχάριστο για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποτελεί η επιστροφή των Μουσταφά Φαλ και Νίκου Ρογκαβόπουλου. Εκτός παραμένουν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

O Παναθηναϊκός σημειώνει 94,3 πόντους μέσο όρο στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Euroleague. Οι «πράσινοι» υπερέχουν σαφώς έναντι της Φενέρ στην επίθεση, με τον τουρκικό σύλλογο να έχει 84,7 πόντους μέσο όρο.

Η Φενέρ δέχεται 2 λιγότερους πόντους μέσο όρο εν συγκρίσει με τον Παναθηναϊκό (70 έναντι 72). Οι παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έχουν μικρή υπεροχή σε ασίστ, κλεψίματα και κοψίματα, όμως υποπίπτουν σε 3,3 περισσότερα λάθη μέσο όρο ανά αγώνα.

Η ώρα και το κανάλι

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Euroleague:

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

19:00 Μακάμπι – Αρμάνι Μιλάνο Novasports Start

19:00 Ντουμπάι – Ερυθρός Αστέρας Novasports 4

21:00 Μπάγερν Μονάχου – Βίρτους Μπολόνια Novasports 5

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime

21:30 Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports 6

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν Novasports 4

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

21:15 Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές Novasports Prime

21:30 Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Novasports 4

21:30 Μπασκόνια – Μπεσίκτας Novasports Start