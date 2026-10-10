Προμηθέας Π. - Παναθηναϊκός AKTOR 59-84: Η Πάτρα είναι πράσινη, ο Παναθηναϊκός είναι ισοπεδωτικός

Πάτρα, αποστολή: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και να συλλέγει... νίκες.

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε και το 4χ4 στη Euroleague, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Προμηθέα με 59-84 στην Πάτρα και πήρε τη δεύτερη νίκη του και για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Φρανσίσκο και Χέιζ-Ντέιβις που είχαν από 12 πόντους, ο εξαιρετικός Δημήτρης Μωραΐτης είχε 11 πόντους, ενώ από 10 είχαν Ρογκαβόπουλος και Μήτογλου με τον τελευταίο να έχει και 10 ριμπάουντ.

Από πλευράς Πατρινών κορυφαίος ήταν ο Κόουλμαν με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ, όντας ουσιαστικά η μοναδική απειλή για τον Παναθηναϊκό.

Με Φρανσίσκο και Ρογκαβόπουλο ξεκίνησε στην πεντάδα του Παναθηναϊκού ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο παιχνίδι στην Πάτρα και τον Ντίνο Μήτογλου να μοιάζει ως η αιχμή του… πυρός. Με 5 δικούς του πόντους και πολύ καλή άμυνα, στο ξεκίνημα, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 4-8 στο πρώτο τετράλεπτο, αλλά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έκρυψε τα παράπονα του προς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο για τις λάθος επιθετικές του επιλογές, ενώ γενικότερα είχε παράπονα για τον βαθμό συγκέντρωσης των παικτών του. Ο Φρανσίσκο με σουτ τριών πόντων έκανε το 4-11, στο 5’ λίγο πριν το πρώτο τάιμ της βραδιάς.

Μαγεία… Χέιζ-Ντέιβις

Τα παράπονα του “Ζοτς” μετατράπηκαν σε… αλλαγές, με τον μόνο που έμεινε στην πεντάδα για τους φιλοξενούμενους να είναι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο Χουάντσο επέστρεψε σε αγωνιστική δράση και με τρίποντο του Μπάντιο, αλλά και καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός “έτρεξε” σερί 0-10 και προηγήθηκε με 4-16. Ο Γιώργος Βόβορας κάλεσε τάιμ άουτ, έχοντας ξεκάθαρα παράπονα για τη διάθεση που έδειχναν, αλλά και για την αστοχία των παικτών του. Ο Φαλ είχε περάσει στο παρκέ και έκανε τη διαφορά στην άμυνα, με δύο τάπες και ένα κλέψιμο, αλλά και ένα κάρφωμα μετά από πολύ όμορφη συνεργασία με τον Μωραΐτη (4-18). Ο Κόουλμαν μετά από σχεδόν πέντε λεπτά αφλογιστίας έδωσε… ανάσα με ένα τρίποντο για τον Προμηθέα, αλλά ο Χέιζ-Ντέιβις για ένα ακόμα ματς ήταν εξαιρετικός, “διαβάζοντας” τα πάντα στο χαμηλό ποστ και ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” το δεκάλεπτο προηγούμενος με 7-21.

Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός

Ο Κόουλμαν συνέχιζε να είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον Παναθηναϊκό (αν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι) και με το δεύτερο τρίποντο του (2/9 ο Προμηθέας) η διαφορά έπεσε στους 11 πόντους, 12-23. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς όμως δεν είχε κανένα λόγο να ανησυχήσει γιατί από τη μία οι “πράσινοι” συνέχιζαν να είναι εξαιρετικοί στην άμυνα, ενώ την ίδια ώρα στην επίθεση με δύο τρίποντα από τον Χέιζ-Ντέιβις και ένα από τον Μωραΐτη η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 17 πόντους, 12-29, 6:30 πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Έχασε τη συγκέντρωση ο Παναθηναϊκός, το πήρε πάνω του ο “Ζοτς”

Η συνέχεια ήταν ανάλογη και στη συνέχεια τη δεύτερης περιόδου με τον Παναθηναϊκό να έχει επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό του λόγω της καταπληκτικής του άμυνας. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχωρούσε σε συνεχείς αλλαγές, με τον Χέιζ-Ντέιβις να παραδίδει… σεμινάριο για το πως επιτίθεσαι από το χαμηλό post και ο Φρανσίσκο να ανοίγει τη διαφορά στους 21 πόντους, 14-35. Ο Προμηθέας όμως με δύο τρίποντο από Κουλμπόκα και Άρης μείωσε στους 15 πόντους, 24-39 και ο Σέρβος τεχνικός δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου κάλεσε τάιμ άουτ και εξέφρασε τα έντονα παράπονα του προς τους παίκτες του.

Στο +30 με… περίπατο ο Παναθηναϊκός

Δυναμικό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού και στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα με “βόμβες”. Δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους Μαντζούκα και Καλαϊτζάκη έκαναν το σκορ 27-52, με τον Γιώργο Βόβορα να είναι έξαλλος με την αντιμετώπιση των παικτών του στην αναμέτρηση, ενώ Ρογκαβόπουλος και Καλαϊτζάκης έφεραν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +28, 31-59, με το ρολόι να είναι στο 25’ . Οι “πράσινοι” συνέχιζαν να “εκτελούν” με συνέπεια από τα 6.75 (9/22) με τη διαφορά να φτάνει σε double score (32-64) και το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο +30, 40-70.

Έξαλλος στο +26 ο Ομπράντοβιτς

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από τη συγκέντρωση που θέλει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τους παίκτες του δεν υπάρχει. Στο ξεκίνημα της τέταρτης και τελευταίας περιόδου, όπου ο Παναθηναϊκός ήταν στο +30, οι “πράσινοι” έκαναν δύο συνεχόμενα λάθη, η διαφορά… έπεσε στους 26 και ο Σέρβος δεν έχασε χρόνο και κάλεσε άμεσα τάιμ άουτ. Οι "πράσινοι" συνήλθαν διαχειρίστηκαν πολύ καλύτερα την όλη κατάσταση και έφτασαν χωρίς να... ιδρώσουν στην τελική επικράτηση, στρέφοντας την προσοχή τους στην επόμενη "διαβολοεβδομάδα" κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι και τη Χάποελ στο Telekom Center Athens.

Τα Δεκάλεπτα: 7-21, 26-43, 40-70, 59-84

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης