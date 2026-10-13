Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη επικίνδυνη έξοδος στην επιστροφή Ζοτς - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρτίζαν με στόχο το 5 στα 5, στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι.

Ηλίας Λαλιώτης

Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR: Πρώτη επικίνδυνη έξοδος στην επιστροφή Ζοτς - Η ώρα και το κανάλι
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει την Παρτιζάν, το βράδυ της Τρίτης (13/10, 21:30), στην Belgrade Arena, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να επιστρέφει στο Βελιγράδι για πρώτη φορά ως αντίπαλος της ομάδας που αποτέλεσε το τελευταίο κεφάλαιο της προπονητικής του διαδρομής πριν από τη μετακίνησή του στους «πράσινους».

Ο πολυνίκης τεχνικός της EuroLeague θα βρεθεί ξανά μπροστά στους φίλους της σερβικής ομάδας, αυτή τη φορά στον απέναντι πάγκο. Η υποδοχή του αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο δυνατά στιγμιότυπα της βραδιάς, ωστόσο ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως προτεραιότητά του είναι η ομάδα του και όχι η προσωπική διάσταση της επιστροφής.

Άλλωστε, το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό από μία από τις πιο δύσκολες έδρες της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στη Σερβία με το απόλυτο των τεσσάρων νικών στις πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, έχοντας παρουσιάσει εξαιρετική εικόνα και επιθετική πολυφωνία. Η επικράτηση με 92-74 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε έδωσε συνέχεια στο ιδανικό ξεκίνημα, ενώ ο Ματίας Λεσόρ έρχεται από την ανάδειξή του σε MVP της τέταρτης αγωνιστικής, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του Ομπράντοβιτς.

Η αποστολή, πάντως, μόνο εύκολη δεν θα είναι. Η Παρτιζάν του Ζοάν Πεναρόγια διαθέτει ποιότητα, αθλητικότητα και επιθετική άμυνα, ενώ ξεχωρίζει για την ικανότητά της να πιέζει την μπάλα και να δημιουργεί προβλήματα μέσα από τα κλεψίματα. Με την εξέδρα στο πλευρό της, θα επιχειρήσει να επιβάλει τον ρυθμό της και να υποχρεώσει τον Παναθηναϊκό σε λάθη.

Το κλειδί για τους φιλοξενούμενους θα είναι η ψυχραιμία απέναντι στην πίεση, ο έλεγχος των κατοχών και η συνέπεια στην άμυνα. Σε μια βραδιά με έντονο συναισθηματικό φορτίο, ο Παναθηναϊκός καλείται να αποδείξει πως μπορεί να παραμείνει συγκεντρωμένος στον στόχο του.

Το Τριφύλλι ταξίδεψε με 13 παίκτες στο Βελιγράδι. Πρόκειται για τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Τζέριαν Γκραντ, Ίζακ Μπόνγκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Γκερσόν Γιαμπουσέλε, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ματίας Λεσόρ, Μουσταφά Φαλ, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Λευτέρη Μαντζούκα.

Στην Αθήνα έμειναν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας (βρίσκονται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας τους), Δημήτρης Μωραΐτης, Γιάννης Κουζέλογλου και Ιάσωνας Βαρβαρίτης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

20:45 Φενερμπαχτσέ-Ζαλγκίρις Novasports Start

21:00 Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρας Novasports3

21:30 Μπασκόνια-Ντουμπάι Novasports2

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

21:30 Μπαρτσελόνα-Μακάμπι Novasports6

21:30 Παρτίζαν-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4

22:00 Βαλένθια-Ολυμπιακός Novasports Prime

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:00 ΧάποελΤελΑβίβ–Μπεσίκτας Novasports Start

20:30 Αναντολού Εφές-Μπάγερν Novasports5

21:45 Παρί-Βίρτους Μπολόνια Novasports4

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