Νέο «χτύπημα» Ιβανίσεβιτς: «Εξαιρετικός τενίστας ο Τσιτσιπάς, αλλά περνά ψυχική κρίση»

Από τη στιγμή που τελείωσε η συνεργασία του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, ο Κροάτης συχνά κάνει δηλώσεις. Οι οποίες δεν είναι τιμητικές για τον Έλληνα τενίστα, σε σημείο προσβλητικό μάλιστα.

Κάτι ανάλογο έκανε και πάλι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο N1BiH. Μάλιστα του επισημάνθηκε πως είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση απ’ τον Τσιτσιπά κι αυτός επισήμανε:

«Δεν είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να είναι κάποιος σε καλύτερη κατάσταση. Λυπάμαι για εκείνον, νομίζω τα έχω πει όλα. Είναι εξαιρετικός τενίστας που περνάει κρίση, περισσότερο ψυχολογική παρά σωματική. Εύχομαι πραγματικά να επιστρέψει εκεί που ήταν. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν έχει ξεχάσει να παίζει τένις, αυτό δεν ξεχνιέται. Πριν τρεις μήνες ήταν Νο.8 στον κόσμο. Τώρα ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος».

Λίγη ώρα μετά τις συγκεκριμένες δηλώσεις, ο Τσιτσιπάς με ανάρτησή του στο «Χ» ανέφερε:

«Δεν πετυχαίνεις επειδή αρέσεις, πετυχαίνεις γιατί είσαι αληθινός».