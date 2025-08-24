Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα 1-3: Πήρε τον «τελικό» και… φουλάρει για την πρόκριση στις «16» του Παγκοσμίου

Στον πιο σημαντικό αγώνα της (μέχρι τον επόμενο) στη διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Η «γαλανόλευκη» έκανε το καθήκον σε ένα ματς δίχως… αύριο κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο και πραγματοποίησε σημαντικό βήμα για την παρουσία της στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου.

Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου μπήκαν δυνατά και πήραν τα δύο πρώτα σετ με 25-19 και 25-13. Η αντίπαλος τους έβγαλε προσωρινά αντίδραση και μείωσε, παίρνοντας το τρίτο σετ με 25-23, αλλά στο τέταρτο η Εθνική ήταν κυρίαρχη, το πήρε με 25-14 κι έκλεισε το παιχνίδι.

Η Ελλάδα θα τα παίξει, πλέον, «όλα για όλα» κόντρα στη Γαλλία, με την οποία θα παίξει στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (26/08). Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.

