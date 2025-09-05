Δόθηκε η εκκίνηση στο Ιστορικό Ράλι Ακρόπολις κάτω από τον ιερό βράχο

Στη σκιά του ιερού βράχου της Ακρόπολης, πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική εκκίνηση μιας ιστορικής προσπάθειας. Του ΡΕΜΑ Ιστορικού Ράλι Ακρόπολις, στο οποίο πρωταγωνιστούν έμπειροι οδηγοί από 11 χώρες και φυσικά αυτοκίνητα «στολίδια» του παρελθόντος που άφησαν τη δική τους εποχή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο αγώνας θα διαρκέσει τρεις ημέρες και περιλαμβάνει 28 απαιτητικές δοκιμασίες. Με την απόσταση που θα καλυφθεί να είναι περίπου 1.000 χιλιόμετρα ανεξερεύνητης ελληνικής ομορφιάς, για το ευρύ κοινό τουλάχιστον.

Από την Ακρόπολη, το πρώτο σκέλο μεταφέρθηκε στην κεντρική πλατεία της Κορίνθου. Εκεί έγινε επανεκκίνηση του αγώνα, συνοδευόμενη από γιορτή υποδοχής των πληρωμάτων και των ιστορικών αγωνιστικών αυτοκινήτων.

Επόμενος σταθμός η Αχαΐα, η πόλη της Ακράτας, ηΚλειτορία, η Κοντοβάζαινα, η Γέφυρα του Ερυμάνθου, με κατάληξη στην Αρχαία Ολυμπία.

Το Σάββατο ξεχωρίζει η μαραθώνια νυχτερινή δοκιμασία, μήκους άνω των 40 χιλιομέτρων, γύρω από τον επιβλητικό ορεινό όγκο του Βελουχίου. Αργά το βράδυ η ολοκλήρωση των δοκιμασιών θα γίνει στο Καρπενήσι.

Τέλος, την Κυριακή 7/9 οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν από το Καρπενήσι κατηφορίζοντας προς τη Φωκίδα, θα περάσουν από περιοχές όπως το Κρίκελο, η Δομνίστα και η Αράχοβα. Ο τερματισμός του αγώνα θα γίνει στους Δελφούς.