Εμμανουήλ Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – Το μήνυμά του

Ο Έλληνας πρωταθλητής «πάτησε» στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, πίσω μόνο από τον «εξωγήινο» Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Μερικές ώρες αργότερα, την Τρίτη (16/09) πραγματοποιήθηκε η απονομή των μεταλλίων στο επί κοντώ.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ευδιάθετος καθ’ όλη τη διάρκεια της απονομής, ενώ μετά το τέλος της διαδικασίας εμφανίστηκε πεπεισμένος πως έρχονται νέα ρεκόρ από τον ίδιο.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων ο «Μανόλο» ανέφερε:

«Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν. Το να καταφέρνω να την τελειώνω με ένα χαμόγελο και με τους φίλους μου στο βάθρο, είναι κάτι μοναδικό. Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, κοιτούσα τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλη τη θετική ενέργεια.

Αν δεν περνούσα το 5,95, αλλά και τα 6 μέτρα, θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αυτό σημαίνει πως είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο και αγωνίζομαι για την πατρίδα μου. Δίνω το 110%. Θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος όταν αγωνίζομαι για την Ελλάδα. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος.

Σίγουρα ήταν στο πλάνο μου το χρυσό. Όποτε αγωνίζομαι θέλω να εξαντλώ όλες μου τις δυνάμεις. Είμαι και εγώ εγωιστής. Μπορεί να μη φαίνεται αυτή η φλόγα, αλλά την έχω μέσα μου. Θέλω να είμαι πρώτος και ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω. Έχω κάνει τα πάντα για να πετύχω το καλύτερο δυνατό.

Κάποια στιγμή στο μέλλον σίγουρα θα τα ξεπεράσω (σ.σ. τα 6,10-6,15-6,20μ. που επιχείρησε χθες). Θα δοκιμάσω ξανά του χρόνου, θα αλλάξω κάποια πράγματα στις προπονήσεις μου. Είναι μια αρχή για μια νέα χρονιά, μια νέα αθλητική πορεία.

Το καλύτερο χρυσό μετάλλιο είναι η φιλία μέσα στον αθλητισμό. Οι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει, όλες τις στιγμές που έχεις μοιραστεί. Αυτό είναι που μένει».

