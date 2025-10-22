Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ προς ΑΣ: «Δεv είστε ούτε ανεξάρτητοι, ούτε σίγουροι, ούτε γρήγοροι»

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή του… στριμώχνει στα σχοινιά τη διοίκηση του Ερασιτέχνη για τις ενέργειες που έχουν γίνει αλλά και για όλες όσες δεν έχουν γίνει στο θέμα της ανακατασκευής της νέας Τούμπας.

Οπαδοί ΠΑΟΚ
Θέση πήραν οι οπαδοί του "Δικέφαλου του Βορρά"
Δέκα σύνδεσμοι φίλων του ΠΑΟΚ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία ασκούν σκληρή κριτική στη διοίκηση του Ερασιτέχνη αναφορικά με τους χειρισμούς που έχουν γίνει στο «καυτό» θέμα της Νέας Τούμπας.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:

«Ως Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ που λειτουργούμε καθημερινά με γνώμονα το καλό του Δικεφάλου και μόνο, αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε (ελπίζουμε για τελευταία φορά) καθώς εν όψη των 100 ετών τα διοικητικά εσωπροβλήματα του οργανισμού δεν φαίνεται να καταλαγιάζουν (κάθε άλλο μάλλον) παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μας να επικρατήσει η λογική, η ενότητα και η υγιείς σκέψη προς συμφέρουν του ΠΑΟΚ μας.

Χωρίς να μακρηγορούμε καθώς στις περιστάσεις που βιώνουμε μάλλον δεν αρμόζουν μανιφέστα αλλά λακωνικές τοποθετήσεις και δράση, αναφέρουμε τα εξής.

Μετά την προχθεσινή μας επίσκεψη στα γραφεία του ΑΣ ΠΑΟΚ, την διακοπή του διοικητικού συμβουλίου και την συνέχιση της διαδικασίας σήμερα Τέταρτη, πρέπει να δώσουμε στο σύνολο του λαού του ΠΑΟΚ την αλήθεια από την δικιά μας πλευρά καθώς το μέλλον του οργανισμού και οι άνθρωποι που τον απαρτίζουν είναι θέμα όλων και όχι μόνο των οργανωμένων.

Πρώτον, όσον αφορά το περιεχόμενο της επίσκεψης μας και δεύτερον για την συνολική μας στάση και εμπλοκή στα διοικητικά ζητήματα που αφορούν την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ.

Ο λόγος της επίσκεψης… απλός, “Κύριοι, με την δικιά μας στήριξη παραμείνατε 15μελες μετά την παραίτηση Κατσαρή και δεν ακολουθήσατε όλοι τον ίδιο δρόμο.”

Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι, οι λόγοι της στήριξης μας από την αρχή μέχρι σήμερα παραμένουν ίδιοι.

Ανεξάρτητος ΑΣ και μελλοντικά αυτάρκης,
Την πιο σίγουρη και την πιο γρήγορη λύση για την ανέγερση της νέας Τούμπας που ήδη έχει καθυστερήσει πολύ να δοθεί στον λαό του ΠΑΟΚ.
Και από ότι φαίνεται, ούτε γρήγοροι, ούτε σίγουροι, ούτε ανεξάρτητοι σταθήκατε.

Επιθυμία λοιπόν του κόσμου που σας στήριξε είναι να δοθούν ΑΜΕΣΑ αποτελέσματα και λύσεις οι οποίες υποστηρίζονται από συμπαγής απόψεις και όχι αβάσιμες τεκμηριώσεις και κομφούζιο καθυστερήσεων για το τι πραγματικά συμβαίνει με την κληρονομιά του συλλόγου μας.

Υγ1. Επειδή πολλοί καλοθελητές διαιωνίζουν ανυπόστατες καταστάσεις, πρώτοι δηλώνουμε πως δεν έχουμε σκοπό να οδηγήσουμε αλλά ούτε και να οδηγηθούμε σε καμία κόντρα και καμία πόλωση με κανέναν συνοπαδό μας για διοικητικά τερτίπια. Όσο και αν ασχολούμαστε με τα κοινά, το πεδίο και η θέση των Οπαδών είναι στους δρόμους και στα Πέταλα, εκεί που τα πράγματα ζορίζουν και μόνο σαν ένα έρχονται οι νίκες.

Υγ2. Επίσης στο κλίμα ενότητας που παροτρύνουμε και διαλέγουμε εξ αρχής να ακολουθήσουμε αποφασίσαμε να μην ανακοινώσουμε δημόσια τους λόγους που είμαστε κάθετα απέναντι στην εμπλοκή Τσαλόπουλου-Χατζόπουλου στην επόμενη μέρα του ΑΣ ΠΑΟΚ, αλλά όσοι ενδιαφέρονται να ακούσουν ποιες συγκεκριμένες κινήσεις τους, συναντήσεις τους και τοποθετήσεις τους είναι αυτές που τους θέτουν εκτός κάδρου για εμάς είμαστε πάντα διαθέσιμοι…

Υγ4. Εμείς είμαστε μόνο Π.Α.Ο.Κ.

Μόνο τα 4 γράμματα έχουν σημασία για εμάς και ΚΑΝΕΝΑΣ δεν είναι πάνω από αυτά τα ιερά γράμματα.

Μετά τιμής,

ΣΦ ΠΑΟΚ, ΑΜΠΑΛΑΕΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΤΟΥΜΠΑ, #031#, ΠΕΡΑΙΑ (ΕΟ) , ΕΠΑΝΟΜΗ, ΑΜΥΝΤΑΙΟ, ΜΟΥΔΑΝΙΑ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ».

