Hellenic Championship ATP 250: «Ζεστή» υποδοχή σε Βαβρίνκα στο Telekom Center Athens (βίντεο)

Ο κάτοχος τριών Grand Slam τίτλων, μολονότι έχει «πατήσει» τα 40 χρόνια ζωής, παραμένει ανταγωνιστικός.

Με το δυναμικό και συνάμα ντελικάτο του backhand με το ένα χέρι αναμένεται να ενθουσιάσει το κοινό, στην πρώτη του παρουσία στην Αθήνα.

Ο κόσμος που έδωσε το «παρών» στις κερκίδες χάρισε ένα «ζεστό» χειροκρότημα στον Βαβρίνκα κατά την είσοδο του κεντρικό court. Επίσης, οι φίλοι του τένις τον αποθέωσαν και κατά την παρουσίαση του, αλλά και τη διάρκεια πόντων του.

Ο Ελβετός, άλλωστε, είναι από τις σπουδαίες προσωπικότητες του αθλήματος, έχοντας κατακτήσει 16 τίτλους ATP.

