Hellenic Championship ATP 250: Τρομερός Βαβρίνκα! Προκρίθηκε μετά από επική μάχη 2,5 ωρών

Μολονότι έχει «πατήσει» τα 40 του, ο Ελβετός τενίστας έδειξε ότι η τεράστια ποιότητα που διαθέτει, του επιτρέπει να είναι άκρως ανταγωνιστικός ακόμα και στη… δύση της καριέρας του.

Ο Βαβρίνκα έβγαλε τεράστια αποθέματα ενέργειας στην πρεμιέρα του στο Hellenic Championship ATP 250 και κατάφερε να λυγίσει τον φαν ντε Σάντσχουλπ, μετά από έναν εκπληκτικό αγώνα 140 λεπτών! Η επικράτηση του κατόχου τριών Grand Slam γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κάποιος ότι ο Ολλανδός αντίπαλος του πήρε με σχετική άνεση το πρώτο σετ.

Με το κοινό, όμως, να τον υποστηρίζει θερμά κι έχοντας «όπλο» το σήμα κατατεθέν του (βλ. backhand με το ένα χέρι), ένας Βαβρίνκα από τα… παλιά έκανε την ανατροπή, αναγκάζοντας τον κόσμο που βρέθηκε στο Telekom Center Athens να σηκωθεί στο πόδι για να τον αποθεώσει!

Στο πρώτο σετ ο φαν ντε Σάντσχουλπ ήταν εξαιρετικός κι έχοντας, μεταξύ άλλων, 6 άσους και δύο break επικράτησε με 6-2. Από το δεύτερο σετ, όμως, η εικόνα του αγώνα άλλαξε με τον Stan «The Man» να είναι σταθερός στο σερβίς του και στο tie-break έκανε τρία mini-breaks για το 7-5 και το 1-1. Στο καθοριστικό σετ, ο 40χρονος «εσπασε» το σερβίς του αντιπάλου στην πρώτη ευκαιρία που είχε, κάνοντας το 6-5, ενώ στη συνέχεια δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, «κλείνοντας» το ματς με 7-5.

Στους «16» του τουρνουά, ο Ελβετός θα αντιμετωπίσει τον Λορέντζο Μουζέτι, ο οποίος ως το Νο2 του ταμπλό πέρασε «bye» στον πρώτο γύρο, με τον νικητή να προκρίνεται στα προημιτελικά.

