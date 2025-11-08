Hellenic Championship ATP 250: Αποθέωση για Τζόκοβιτς, χειροκροτήθηκε ο Μουζέτι (video)

Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Hellenic Championship ATP 250.

Στο Telekom Center Athens βρίσκεται αρκετός κόσμος για να παρακολουθήσει έναν τελικό επιπέδου… Masters.

Κατά τη διάρκεια της εισόδου των δύο αθλητών στο κεντρικό court, ο Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του τένις που βρέθηκαν στις κερκίδες του κλειστού.

«Ζεστό» ήταν το χειροκρότημα και για τον Λορέντζο Μουζέτι που έχει και το μεγαλύτερο κίνητρο στον τελικό, καθώς σε περίπτωση νίκης, πέρα από τον τίτλο, θα πανηγυρίσει και την πρόκριση του στα ATP Finals.

