Hellenic Championship ATP 250: Το «ζέσταμα» του Τζόκοβιτς πριν από τον μεγάλο τελικό με τον Μουζέτι

Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Hellenic Championship ATP 250.

Λίγη λεπτά πριν τις 16:00, ο «Νόλε» βγήκε στο κεντρικό court κι έκανε την καθιερωμένη προθέρμανση του, με τον κόσμο που ήταν εκείνη την ώρα στις κερκίδες να τον χειροκροτεί θερμά.

Νωρίτερα είχε πράξει το ίδιο κι ο Μουζέτι, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο κίνητρο, καθώς αν κατακτήσει το τρόπαιο θα εξασφαλίσει και την παρουσία του στα ATP Finals, παίρνοντας το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για το Τορίνο.

Video Credits: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ

Διαβάστε επίσης