Hellenic Championship ATP 250: Το «ζέσταμα» του Τζόκοβιτς πριν από τον μεγάλο τελικό με τον Μουζέτι
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγήκε στο κεντρικό court για το καθιερωμένο «ζέσταμα» του πριν από τον μεγάλο τελικό του Hellenic Championship ATP 250, κόντρα στον Λορέντζο Μουζέτι.
Νόβακ Τζόκοβιτς και Λορέντζο Μουζέτι θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Hellenic Championship ATP 250.
Λίγη λεπτά πριν τις 16:00, ο «Νόλε» βγήκε στο κεντρικό court κι έκανε την καθιερωμένη προθέρμανση του, με τον κόσμο που ήταν εκείνη την ώρα στις κερκίδες να τον χειροκροτεί θερμά.
Νωρίτερα είχε πράξει το ίδιο κι ο Μουζέτι, ο οποίος έχει πολύ μεγάλο κίνητρο, καθώς αν κατακτήσει το τρόπαιο θα εξασφαλίσει και την παρουσία του στα ATP Finals, παίρνοντας το όγδοο και τελευταίο εισιτήριο για το Τορίνο.
Video Credits: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
