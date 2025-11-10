ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Το απόλυτο ντέρμπι της Handball Premier | Οι μεταδόσεις της ημέρας (10/11)

Με τον καλύτερο τρόπο πέφτει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα χάντμπολ.

ΑΕΚ κι Ολυμπιακός κοντράρονται στο «Γ. Κασιμάτης», με στόχο τη νίκη που θα τους φέρει σε θέση οδηγού, όσον αφορά την πρώτη στη regular season, η οποία δίνει και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Οι δύο ομάδες, άλλωστε, έχουν μεγάλη διαφορά ποιότητας από τις άλλες ομάδες, κάτι που έχουν φροντίσει να το δείξουν από το ξεκίνημα, μετρώντας αμφότερες 7 νίκες σε ισάριθμα ματς.

Είναι η δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν που θα βρεθούν αντίπαλες, αφού τον Σεπτέμβριο αγωνίστηκαν στο Καματερό για το Super Cup, με τους «ερυθρολεύκους» να κερδίζουν με 24-23.

Αυτός θα είναι ο Νο52 αγώνας με τον Ολυμπιακό να προηγείται 25-21 στις νίκες, ωστόσο η ΑΕΚ αποκτά ιδιαίτερη δυναμική όταν παίζει στην έδρα της έχοντας το προβάδισμα με 14-7 νίκες.

Το ΑΕΚ – Ολυμπιακός για την Premier Handball είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Δευτέρας (10/11) στις 20:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (10/11)

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μαρσέλο Αρέβαλο/Μέιτ Πάβιτς - Τζο Σαλίσµπουρι/Νιλ Σκούπσκι Nitto ATP Finals 2025 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Λορέντζο Μουζέτι - Τέιλορ Φριτζ Nitto ATP Finals 2025 16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών Χαντμπολ 18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λαύριο - Νίκη Βόλου Elite League 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν - Κρίστιαν Χάρισον/Έβαν Κινγκ Nitto ATP Finals 2025 20:00 Novasports Prime Monday Football Club Εκπομπή 20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Topspin Εκπομπή 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Ολυμπιακός Greek Handball Premier 21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Εκπομπή Grand Prix 2025 Εκπομπή 21:30 Novasports Prime Προεπισκόπηση Premier League Επεισόδιο: 11η Αγωνιστική 21:30 Novasports Start Μπούργκος – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο 21:30 COSMOTE SPORT 6 HD Γιανίκ Σίνερ - Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ Nitto ATP Finals 2025 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλτεναμ - Νοτς Κάουντι Sky Bet EFL League Two 2025-26

Διαβάστε επίσης