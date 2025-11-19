Formula 1: Το κανάλι που θα μεταδίδει τα Grand Prix την επόμενη τριετία

Η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού παραμένει στην ίδια τηλεοπτική στέγη, με τον όμιλο Antenna να διατηρεί τα δικαιώματα προβολής της για την ερχόμενη τριετία (βλ. 2026-28).

Το κανάλι του Αμαρουσίου είχε αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Formula 1 το 2023, με τις δύο πλευρές να ανανεώνουν τη συνεργασία τους, η οποία επρόκειτο να λήξει στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Όλη η δράση των Grand Prix, λοιπόν, θα εξακολουθούν να μεταδίδονται από τον ΑΝΤ1+, ο οποίος θα δείχνει ζωντανά όλη τη διαδικασία των τριημέρων. Όσον αφορά στον «ελεύθερο» ΑΝΤ1, αναμένεται να συνεχίσει να μεταδίδει ετεροχρονισμένα τις κατατακτήριες και κάποιους αγώνες ζωντανά (οι περισσότεροι θα είναι σε μαγνητοσκόπηση)

Η Formula 1 αναμένεται να συγκεντρώσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια, καθώς από το 2026 θα υπάρξουν νέα μονοθέσια με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας υβριδικού συστήματος. Επίσης, θα υπάρξουν νέοι κανονισμοί, αλλά και νέα ομάδα με την είσοδο της Cadillac F1 Team, ως η 11η ομάδα του grid.