Formula 1: Θρίαμβος Φερστάπεν στο Κατάρ και μάχη τίτλου με Νόρις στο Άμπου Ντάμπι!

Απίστευτη εξέλιξη στη Formula 1.

Από εκεί που ο Μαξ Φερστάπεν φαινόταν να έχει χάσει κάθε ελπίδα για τίτλο πριν από ένα μήνα, πλέον δείχνει ικανός να κάνει την μεγάλη έκπληξη και να στεφθεί Πρωταθλητής!

Η τριπλή μάχη του τίτλου «πήρε φωτιά» μετά τη νίκη του στο Κατάρ και τα πάντα θα κριθούν στο Άμπου Ντάμπι (7 Δεκεμβρίου).

Στους 408 βαθμούς πλέον ο Λάντο Νόρις που τερμάτισε 4ος, στους 396 ο Φερστάπεν, στους 392 ο Όσκαρ Πιάστρι, που ήταν δεύτερος.

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την 7η φετινή του νίκη χάρη σε μια απόφαση της Red Bull, με δεδομένη και την εντολή από τη Διεύθυνση Αγώνα ότι κανένα σετ ελαστικών δεν μπορεί να κάνει πάνω από 25 γύρους σε αυτήν την πίστα, όταν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του στον 7ο γύρο του αγώνα.

Σε εκείνο το σημείο έπρεπε να ληφθεί μια στρατηγική απόφαση από όλους, για το αν θα έμπαιναν στα pit για αλλαγή ελαστικών ή όχι. Η McLaren αποφάσισε να αφήσει τους οδηγούς της στην πίστα αλλά όλοι οι υπόλοιποι «βούτηξαν» στα pit και έκαναν την πρώτη τους αλλαγή. Ήταν το οριακό σημείο, γιατί με τον αγώνα να έχει 57 γύρους, θα έπρεπε να κάνουν ακριβώς 25 γύρους σε κάθε stint.

Ο Μαξ Φερστάπεν εκτέλεσε τη στρατηγική με απόλυτη ακρίβεια και έφτασε σε μια πολύ σημαντική νίκη, η οποία με την εικόνα της Red Bull στις προηγούμενες περιόδους έμοιαζε σχεδόν αδύνατη.

Πλέον, τα πάντα θα κριθούν στον τελευταίο αγώνα της σεζόν στις 7 Δεκεμβρίου, στο Άμπου Ντάμπι.

