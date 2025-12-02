Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του League Cup | Πότε είναι το μεγάλο ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε άνετα με 3-0 σετ του ΟΦΗ κι έκλεισε ραντεβού στα ημιτελικά του League Cup με τον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεπέρασε δύσκολα το εμπόδιο του Φοίνικα Σύρου με 3-2 σετ.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του League Cup | Πότε είναι το μεγάλο ντέρμπι
Σπουδαίος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό θα γίνει την Τετάρτη (3/12, 17:00) στο κλειστό «Σοφία Μπεφόν» για το Λιγκ Καπ του βόλεϊ ανδρών.

Το Τριφύλλι με εξαιρετική εμφάνιση και αρκετές αλλαγές απέναντι στον ΟΦΗ, επικράτησε με 3-0 σετ στο «Ζηρίνειο» και προκρίθηκε στους «4» του League Cup.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο κόντρα στον Φοίνικα Σύρου, καθώς οι «νησιώτες» προηγήθηκαν με 2-1, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στο τάι μπρέικ με 3-2 σετ.

