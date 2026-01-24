Εντυπωσιακός Τεντόγλου στο… ποδαρικό του 2026 – Εξασφάλισε τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Η αγωνιστική απραξία, δεν επηρέασε καθόλου τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο κορυφαίος αθλητής του μήκους, έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο 2026. Με άλμα στα 8,25 μέτρα στην ημερίδα που διεξήχθη στην Παιανία, πραγματοποίησε το καλύτερο… ποδαρικό στη νέα χρονιά.

Παράλληλα, με το συγκεκριμένο άλμα εξασφάλισε και τυπικά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τόρουν από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης της χώρας μας, άρχισε με δύο άκυρα άλματα. Στη συνέχεια βρήκε το ρυθμό του και έκανε 8,12μ. και 8,15μ.. Ακολούθησε το 8,25μ. στην πέμπτη του προσπάθεια, που αποτέλεσε και την κορυφαία επίδοση του αγώνα.

Ο επόμενος αγωνιστικός σταθμός για τον Τεντόγλου είναι το μίτινγκ της Οστράβα στις 3 Φεβρουαρίου, όπου αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με κορυφαία ονόματα του μήκους, στο πρώτο ουσιαστικό τεστ απέναντι σε διεθνή ανταγωνισμό.

Οι δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου: