Εθνική Πόλο Γυναικών: Ελλαδάρα «βούλιαξε» τις Ιταλίδες με 15-10 και πάει στα ημιτελικά

Προελαύνει η Εθνική ομάδα των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης που διεξάγεται στο Φούνλσαλ της Πορτογαλίας. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που έχει μόνο νίκες, έπαιξε ντέρμπι με την Ιταλία. Και έδειξε τα… δόντια της, επικρατώντας με 15-10. Αποτέλεσμα που στέλνει την «γαλανόλευκη» στα ημιτελικά και ως πρώτη στον όμιλο.

Με ένα εντυπωσιακό ξέσπασμα η ομάδα του Χάρη Παυλίδη προηγήθηκε 6-1 στην πρώτη περίοδο και δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο, ακόμη κι όταν οι Ιταλίδες μείωσαν στα δύο γκολ.

Κάπως έτσι πήρε η Ελλάδα πολύ εύκολα το εισιτήριο για την τετράδα για 8η φορά στην ιστορία της διοργάνωσης. Αύριο (Κυριακή 1/2) στις 20.45 (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) θα παίξει με αντίπαλο την Κροατία και την Τρίτη 3/2 θα είναι παρούσα στους ημιτελικούς, ούσα πρώτη από τον όμιλό της με αντίπαλο τη δεύτερη του άλλου ομίλου.

ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 15-10

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3

ΕΛΛΑΔΑ(Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι 2, Λεόνε, Γκαντ, Τσέργκολ, Τζουστίνι 2, Μπιανκόνι 1, Μαρλέτα, Ρανάλι 1, Κοκιέρε 1 , Μπετίν2ι, Σανταπάολα, Πάπι 1, Μετζάτο.

Οι δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη:

Οι δηλώσεις της Ελένης Ξενάκη μετά το ματς: