Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Πρώτη στη σφαίρα και ψηλά στην κατάταξη η Ντραγκομίροβα!

Η παρουσία της αθλήτριας του Γιώργου Μποτσκαριώβ είναι έτσι κι αλλιώς ιστορική, καθώς είναι η πρώτη Ελληνίδα που συμμετέχει σε αγώνα συνθέτων σε Παγκόσμιο κλειστού.

Μετά τα τρία πρώτα αγωνίσματα (60 μ. εμπ., ύψος, σφαίρα) βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης με 2.691 πόντους, πολύ κοντά στους 2.723 που είχε συγκεντρώσει την 1η Φεβρουαρίου στο Ταλίν, όταν πέτυχε το ατομικό της ρεκόρ (4.176).

H Ντραγκομίροβα ξεκίνησε με 8.76 στα 60 μ. με εμπόδια, χρόνος κατά εφτά εκατοστά καλύτερος από την εμφάνισή της στο Ταλίν. Με την επίδοσή της κέρδισε τους πρώτους 961 πόντους.

Στο ύψος ξεπέρασε τα 1.69 με την τρίτη της προσπάθεια, έχοντας νωρίτερα περάσει με τη δεύτερη το 1.60, το 1.63 και το 1.66. Το κέρδος της ήταν 842 βαθμοί. Στο Ταλίν είχε περάσει το 1.75.

Στο πιο δυνατό της αγώνισμα, τη σφαίρα, ξεκίνησε με βολή στα 15.40 (888 πόντους), πολύ καλύτερη από τα 15.00 που είχε ρίξει στην πρωτεύουσα της Εσθονίας. Η δεύτερη προσπάθειά της ήταν 15.14 και η τρίτη 15.12.

Για να ολοκληρωθεί το πένταθλο, απομένουν το μήκος και τα 800 μέτρα, αγωνίσματα που θα διεξαχθούν στο απογευματινό πρόγραμμα.

