Ταεκβοντό: Ασημένιο μετάλλιο για την Καλογήρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό Νεανίδων ανέβηκε η Παρασκευή Καλογήρου! - Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε μεγάλες εμφανίσεις και έφτασε έως τον τελικό των -42κ.,

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Η Καλογήρου ήταν εντυπωσιακή και είχε μία αψεγάδιαστη πορεία έως τον μεγάλο τελικό.

Στο εναρκτήριο παιχνίδι της επικράτησε με 2-0 της Μπαντανινα (Λευκορωσία). Στο γύρο των «32» αντιμετώπισε την Ινδή Γοσι, την οποία νίκησε με 2-0, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τις «16».

Εκεί, αγωνίστηκε απέναντι στην Μαροκινή Αμράνι. Με επιβλητική εμφάνιση πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά, καθώς επικράτησε με 2-0. Στον αγώνα… μεταλλίου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Βουλγάρα Ντιμιτρόβα και με πειστική εμφάνιση επιβλήθηκε με 2-0, παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας ένα μετάλλιο στη διοργάνωση.

Επόμενη αντίπαλος η Πολωνή Κάζοβιακ. Με υποδειγματική εμφάνιση η Καλογήρου επικράτησε με 2-0 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό.

Στον αγώνα για το χρυσό αντιμετώπισε την Κορεάτισσα Λι σε έναν πολύ αμφίρροπο και ισορροπημένο τελικό. Η Λι κέρδισε με 1-0 τον πρώτο γύρο, αλλά η Ελληνίδα ισοφάρισε, καθώς επικράτησε με 3-1 στον δεύτερο γύρο. Στον τρίτο και καθοριστικό γύρο οι δύο αθλήτριες ήρθαν ισόπαλες 0-0, αλλά η Κορεάτισσα ευνοήθηκε της ισοπαλίας, καθώς είχε ένα touch και πήρε τη νίκη με 2-1.

Αναμφίβολα το ασημένιο μετάλλιο, έφερε πολλά χαμόγελα στην ελληνική αποστολή, καθώς μετά το χάλκινο του Πέτρου Γιαννουχίδη, η χώρα μας κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο.

