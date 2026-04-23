Θρίαμβος της Πρεβολαράκη! Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για νέο χρυσό στο Ευρωπαϊκό πάλης

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πάλης για δεύτερη στη σειρά χρονιά προκρίθηκε η Μαρία Πρεβολαράκη.

Η σπουδαία αθλήτρια της ελληνικής πάλης εξασφάλισε το ασημένιο και διεκδικεί το χρυσό, στη διοργάνωση που γίνεται στα Τίρανα της Αλβανίας.

Ξεκίνησε τους αγώνες από τα προημιτελικά όπου νίκησε εύκολα τη Γερμανίδα Ανικα Βέντλε με 10-0. Στα ημιτελικά των 53 κιλών αντιμετώπισε την Πολωνή Ζάσινα με την οποία ήρθε ισόπαλη 6-6, αλλά η Πρεβολαράκη πήρε με 3-1 τους πόντους πρόκρισης και θα παίξει στον τελικό της Παρασκευής (24/4).

Εκεί θα αντιμετωπίσει την Μαρία Γεφρέμοβα από την Ουκρανία.