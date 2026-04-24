Ασημένιο μετάλλιο για την Πρεβολαράκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης
Η Μαρία Πρεβολαράκη έδωσε μάχη στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πάλης, αλλά λύγισε στις λεπτομέρειες από την Ουκρανή Γεφράμοβα.
Νέα μεγάλη επιτυχία για την Μαρία Πρεβολαράκη και την ελληνική πάλη.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στα Τίρανα.
Η Πρεβολαρακη αγωνίστηκε στον μεγάλο τελικό των 53 κιλών και αντιμετώπισε την Ουκρανή Γεφρέμοβα.
Σε έναν πολύ κλειστό αγώνα ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.
