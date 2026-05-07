Τσιτσιπάς: Γνώρισε την ήττα από τον Μάχατς και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Ρώμης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε τον αποκλεισμό από τον Τόμας Μάχατς (2-0 σετ) στην πρεμιέρα του στο Masters της Ρώμης.
Εκτός συνέχειας από τον δεύτερο γύρο του τελευταίου χωμάτινου Masters της σεζόν έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς γνώρισε την ήττα με 6-4, 7-6(4) από τον Τόμας Μάχατς.
Ο 25χρονος Τσέχος (Νο.41) στο πρώτο σετ πέτυχε break στο τρίτο game και διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το 6-4.
Στο δεύτερο σετ, ο Μάχατς έκανε break νωρίς, ωστόσο ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του στο φινάλε, πίεσε περισσότερο και κατάφερε να επιστρέψει στο ματς. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε tie-break, εκεί όπου ο Μάχατς πήρε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσέχος είχε επικρατήσει του Τσιτσιπά και νωρίτερα μέσα στη χρονιά, στον δεύτερο γύρο του Australian Open.