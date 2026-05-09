Μαρία Σάκκαρη: Αποκλείστηκε από τη Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του Masters της Ρώμης

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Έλενα Ριμπάκινα και αποχαιρέτησε πρόωρα το Internazionali BNL d’Italia στη Ρώμη.

Μαρία Σακκαρη
Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο εφετινό Masters της ιταλικής πρωτεύουσας ολοκληρώθηκε νωρίς, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια γνώρισε την ήττα με 6-4, 6-1 από την Έλενα Ριμπάκινα στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης.

Η Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης και πρωταθλήτρια του 2023 χρειάστηκε 75 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της Σάκκαρη, φτάνοντας παράλληλα στην έκτη νίκη της απέναντι στην Ελληνίδα σε συνολικά επτά αναμετρήσεις.

Η Σάκκαρη αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στο σερβίς της, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με μόλις 42% κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς (15/36) και 48% στο δεύτερο (10/21), με τη Ριμπάκινα να εκμεταλλεύεται την αστάθεια αυτή και να σημειώνει συνολικά έξι break.

Η Καζάκα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, κατακτώντας τους οκτώ από τους πρώτους δέκα πόντους και παίρνοντας προβάδισμα με 2-0 και στη συνέχεια με 3-1. Η Σάκκαρη αντέδρασε και ισοφάρισε σε 3-3, όμως η Ριμπάκινα απάντησε άμεσα με νέο break για το 4-3 κι έκλεισε το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα δεν άλλαξε, με τη Ριμπάκινα να ξεφεύγει γρήγορα με 3-0, έχοντας πετύχει δύο break. Η Σάκκαρη μείωσε προσωρινά σε 3-1, παίρνοντας πίσω το ένα break, ωστόσο η αντίπαλός της κατέκτησε τα τρία επόμενα games και «σφράγισε» την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα τενίστρια πήρε μόλις επτά πόντους πίσω από το σερβίς της, ενώ το μοναδικό game που κατέκτησε προήλθε από break.

Στον επόμενο γύρο, η Ριμπάκινα θα αντιμετωπίσει την Αλεξάντρα Ιάλα, η οποία νωρίτερα επικράτησε της Σιν Γουάνγκ με 6-4, 6-3.

