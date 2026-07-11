Θρήνος στο ελληνικό πόλο: Πέθανε ο 25χρονος αθλητής, Στάθης Λαλιάς

Στο πένθος βυθίστηκε η ελληνική υδατοσφαίριση, λόγω της τραγικής είδησης του θανάτου του νεαρού πολίστα του ΠΑΟΚ που έδινε «μάχη» με σοβαρή ασθένεια και δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Newsbomb

Θρήνος στο ελληνικό πόλο: Πέθανε ο 25χρονος αθλητής, Στάθης Λαλιάς
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Θλίψη και πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για ακόμη μια φορά. Μετά το δυστύχημα που «έκοψε το νήμα» της ζωής στην 15χρονη Άννα-Μαρία, ήρθε μια ακόμη τραγική είδηση για το σύλλογο και τον αθλητισμό συνολικά.

Ο 25χρονος πολίστας, Στάθης Λαλιάς, άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος το σύλλογο της Θεσσαλονίκης και όλη την υδατοσφαίριση στη χώρα μας.

Ο νεαρός με γενναίο τρόπο για αρκετά χρόνια έδινε «μάχη» με την επάρατη νόσο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε…

Η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το τμήμα Υδατοσφαίρισης, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπειτα από γενναία και πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο Στάθης υπήρξε παιδί της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Φόρεσε το σκουφάκι του Συλλόγου από τις ακαδημίες υδατοσφαίρισης, και, με την αξία του, έφτασε έως και την ανδρική ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.

Η απώλειά του γεμίζει θλίψη ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία, η οποία θα τελεστεί την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει… Καλό ταξίδι, Στάθη».

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