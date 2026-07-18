Τένις: Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Σεφτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Γκστάαντ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 σετ του Αλεξάντερ Σεβτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Γκστάαντ.

Newsbomb

Τένις: Ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Σεφτσένκο και προκρίθηκε στον τελικό του Γκστάαντ
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει την εξαιρετική του πορεία στο τουρνουά του Γκστάαντ, καθώς επικράτησε του Αλεξάντερ Σεφτσένκο με 6-4, 3-6, 6-3 και πήρε την πρόκριση για τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας τενίστας, Νο.85 στην παγκόσμια κατάταξη, πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση και πανηγύρισε την πρόκριση στον 31ο τελικό της καριέρας του, όπου την Κυριακή (19/07) θα διεκδικήσει τον 13ο τίτλο του στο ATP Tour.

Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς στηρίχθηκε στο εξαιρετικό του σερβίς. Με το πρώτο break του αγώνα στο 3-3, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα και να ανοίξει το σκορ.

Στο δεύτερο σετ, ο Σεβτσένκο αντέδρασε και άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Καζάκος εκμεταλλεύτηκε το break στο 2-1, διατήρησε το προβάδισμά του και ισοφάρισε σε 1-1 σετ, έχοντας προηγουμένως σώσει τέσσερα break points στο 4-2.

Η πρόκριση κρίθηκε στο τρίτο σετ, όπου οι δύο αθλητές έδωσαν μεγάλη μάχη. Ο Τσιτσιπάς έχασε ευκαιρίες για break στο 2-3, όμως λίγο αργότερα εκμεταλλεύτηκε το double fault του αντιπάλου του, έκανε το καθοριστικό break και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για τη νίκη.

Στον τελικό του Γκστάαντ, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Ραφαέλ Κολινιόν (Νο.42). Ο Βέλγος πήρε την πρόκριση μετά από μεγάλη ανατροπή απέναντι στον Χουάν Μανουέλ Σερούντολο, επικρατώντας με 2-1 σετ (1-6, 7-6(5), 7-5) και φτάνοντας για πρώτη φορά σε τελικό ATP.

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