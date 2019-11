Το Betarades.gr εγκαινιάζει τα Greek Bookmaker Awards 2020

Οι παίκτες στην Ελλάδα θα έχουν τώρα την ευκαιρία να ψηφίσουν για τον αγαπημένο τους πάροχο στην κατηγορία “Καλύτερη στοιχηματική ιστοσελίδα αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα με βάση τις επιλογές των παικτών”.

Οι παίκτες στην Ελλάδα έχουν πλέον την ευκαιρία να αποφασίσουν ποιός είναι ο καλύτερος πάροχος στην αγορά. Το Betarades.gr είναι πίσω από τα νέα βραβεία με όνομα “Greek Bookmaker Awards 2020 by Betarades.gr”, τα οποία θα παρουσιάσουν τις καλύτερες στοιχηματικές σύμφωνα με ποικίλα κριτήρια -μεταξύ άλλων την “Καλύτερη στοιχηματική ιστοσελίδα αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα με βάση τις επιλογές των παικτών”. Ο στόχος των βραβείων είναι να βοηθήσει τους παίκτες της Ελλάδας να κινούνται καλύτερα στην αγορά με βάση κριτήρια που θεωρούν πολύτιμα.

Στην εκδήλωση, θα αναδειχθούν οι καλύτερες στοιχηματικές ιστοσελίδες σε 12 κατηγορίες: Καλύτερες αποδόσεις στο Μπάσκετ, Καλύτερες αποδόσεις στο Ποδόσφαιρο, Πλήθος Αγορών, Καλύτερη Εξυπηρέτηση Πελατών, Καλύτερη Αλληλεπίδραση στα Social Media, Καλύτερες Επιλογές Πληρωμών, Καλύτερη Εμπειρία Χρήστη, Καλύτερη Προσφορά Καλωσορίσματος, Καλύτερες Προσφορές για υπάρχοντες πελάτες, Καλύτερη καινοτομία στην εμπειρία αθλητικού στοιχήματος, Καλύτερη Στοιχηματική ιστοσελίδα Αθλητικού Στοιχήματος στην Ελλάδα, Καλύτερη Στοιχηματική Ιστοσελίδα Αθλητικού Στοιχήματος στην Ελλάδα με βάση τις επιλογές των παικτών.

Όλες οι κατηγορίες, με εξαίρεση δύο, θα κριθούν χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγονται από τον Σεπτέμβριο του 2019. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων θα επιβλέπεται από τρίτους για να διασφαλιστεί η αμεροληψία. Η κατηγορία “Καλύτερη Στοιχηματική Ιστοσελίδα Αθλητικού Στοιχήματος στην Ελλάδα με βάση τις επιλογές των παικτών” θα ψηφιστεί από τους παίκτες της Ελλάδας στο www.betarades.gr.

Η ψηφοφορία είναι ανοικτή και οι παίκτες μπορούν να υποβάλλουν την ψήφο τους ως τις 20 Δεκεμβρίου 2019 εδώ.

Το βραβείο “Καλύτερη καινοτομία στην εμπειρία αθλητικού στοιχήματος” είναι το μοναδικό όπου οι στοιχηματικές πρέπει να υποβάλουν τη συμμετοχή τους. Αυτό θα κριθεί από μια συμβουλευτική επιτροπή αποτελούμενη από ηγέτες της βιομηχανίας.

Ο Θοδωρής Ρίγανης, διευθυντής του Betarades.gr δήλωσε:

“Τα Greek Bookmaker Awards 2020 by Betarades.gr θα παρέχουν στους παίκτες στην Ελλάδα την ευκαιρία να αποκτήσουν μια ξεκάθαρη εικόνα για τις καλύτερες στοιχηματικές. Επίσης, τα βραβεία θα επιτρέψουν στους παίκτες της Ελλάδας να αποφασίσουν οι ίδιοι, ποια στοιχηματική είναι προτιμότερη για αυτούς. Ο σκοπός των βραβείων είναι να βοηθήσει τους Έλληνες παίκτες του online στοιχήματος να αποφασίσουν που να παίξουν, με βάση αντικειμενικά δεδομένα και κριτήρια που οι ίδιοι θεωρούν πολύτιμα. Ανυπομονούμε πολύ να γιορτάσουμε τις καλύτερες στοιχηματικές της ελληνικής αγοράς".

Οι νικητές των 12 κατηγοριών θα ανακοινωθούν σε μια μεγάλη εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου στον μοναδικό Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα.

Επικοινωνία:

Διευθυντής: Θοδωρής Ρίγανης triganis@bettercollective.com

Press: Morten Kalum +45 2340 1009, mkalum@bettercollective.com

Σχετικά με την Better Collective

Το Betarades.gr είναι ένα από τα κορυφαία προϊόντα της Better Collective. To όραμα της Better Collective είναι να ενδυναμώσει τους iGamers μέσω της διαφάνειας και της τεχνολογίας -αυτό τους κάνει τους κορυφαίους κατασκευαστές ψηφιακών πλατφόρμων για στοιχηματικές συμβουλές, πληροφορίες για τους bookmakers και κοινότητες iGaming.

Το πορτφόλιο της Better Collective περιλαμβάνει περισσότερους από 2.000 ιστότοπους και προϊόντα, μεταξύ άλλων το bettingexpert.com, τον έμπιστο χώρο προγνωστικών από εξειδικευμένους tipsters και της αναλυτικής θεωρίας στοιχήματος. Η Better Collective έχει την έδρα της στην Κοπεγχάγη της Δανίας και είναι εισηγμένη στο Nasdaq Stockholm (BETCO).