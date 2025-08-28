Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για κάθε πόντο του Αντετοκούνμπο στο Ελλάδα - Ιταλία

Πολλές ενισχυμένες αποδόσεις για την πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας στη διοργάνωση

Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για κάθε πόντο του Αντετοκούνμπο στο Ελλάδα - Ιταλία
Στη μάχη του Eurobasket μπαίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα. Στις 21:30, στη Λεμεσό, δίνει το πρώτο της παιχνίδι στον 3ο όμιλο κόντρα στην Ιταλία.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά για τον αγώνα Ελλάδα-Ιταλία, για κάθε πόντο του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το Pamestoixima.gr προσφέρει για το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Ιταλία, πλήθος στοιχηματικών επιλογών, για το σύνολο πόντων Over/Under, τον πρώτο σκόρερ του αγώνα, την ομάδα με τα περισσότερα ριμπάουντ, την ομάδα με τις περισσότερες ασίστ, την ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα, το πρώτο εύστοχο τρίποντο/δίποντο, τους Over/Under πόντους παικτών, τα Over/Under ριμπάουντ παικτών, τις Over/Under ασίστ παικτών, τα Over/Under εύστοχα τρίποντα παικτών, τους Head to head πόντους παικτών.

Πολλές είναι και οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται από το Pamestoixima.gr μεταξύ των οποίων και οι εξής:

* Ημίχρονο/Τελικό Ελλάδα-Ελλάδα
* Πρώτος σκόρερ Γιάννης Αντετοκούνμπο
* Μουχάμετ Ντιούφ Σύνολο Πόντων 10+
* Γιάννης Αντετοκούνμπο Σύνολο Πόντων 35+
* Κωνσταντίνος Μήτογλου Σύνολο Πόντων 12+
* Σιμόνε Φοντέκιο Σύνολο Πόντων 25+
* Κώστας Σλούκας Συνολικές Ασίστ 8+
* Κώστας Παπανικολάου Συνολικά Ριμπάουντ 5+
* Τάιλερ Ντόρσεϊ Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 3+

Στα άλλα 2 ματς του ομίλου μας, στις 15:00, παίζουν η Γεωργία με την Ισπανία και στις 18:15, η Βοσνία Ερζεγοβίνη με την Κύπρο.

Σήμερα ξεκινάει και ο 4ος όμιλος, με τους αγώνες Ισραήλ-Ισλανδία (15:00), Βέλγιο-Γαλλία (18:00) και Σλοβενία-Πολωνία (21:30).

