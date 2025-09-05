Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «1 στα 3 κερδίζει!» - Στη Χαλκίδα ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ

Ακόμα έναν μεγάλο νικητή ανέδειξε το ΣΚΡΑΤΣ, καθώς πριν από λίγες ημέρες ένας υπερτυχερός κέρδισε 500.000 ευρώ, στο παιχνίδι «1 στα 3 κερδίζει!»

Newsbomb

Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «1 στα 3 κερδίζει!» - Στη Χαλκίδα ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο νικητής προμηθεύτηκε τον τυχερό λαχνό του από κατάστημα ΟΠΑΠ της Χαλκίδας, που βρίσκεται στην οδό Παπαναστασίου 12.

«Η χαρά μας είναι απερίγραπτη. Ο μεγάλος νικητής αποτελεί ακόμα θέμα συζήτησης στην περιοχή και όλοι μιλούν για την επιτυχία που σημειώθηκε στο κατάστημά μας. Σε μια πόλη σαν τη δική μας, τα ευχάριστα νέα παραμένουν για αρκετό καιρό στην επικαιρότητα. Ευχόμαστε στον υπερτυχερό υγεία και να χαρεί το τεράστιο αυτό έπαθλο με σύνεση», αναφέρει ο Δημήτρης Πίγκος, ιδιοκτήτης του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ.

image002.jpg

Δημήτρης Πίγκος, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στη Χαλκίδα

«Το νέο παιχνίδι “1 στα 3 κερδίζει” βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των πελατών του καταστήματος μας, από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του. Όπως κάθε καινούργιος λαχνός, έχει τραβήξει την προσοχή του κοινού στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Εκτός από το μέγιστο έπαθλο των 500.000 ευρώ, προσφέρει 20 ευκαιρίες για κέρδη που ξεπερνούν τα 11 εκατ. ευρώ συνολικά και κοστίζει 10 ευρώ», υπογραμμίζει.

«ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» μέσω του OPAP Store App

Οι λαχνοί των παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστότητα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις». Όπως εξηγεί ο κ. Πίγκος, «οι παίκτες σκανάρουν το QR code που θα βρουν επάνω στον λαχνό μέσα από την εφαρμογή OPAP Store App στο κινητό τους. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός από το να τσεκάρουν το αν έχουν κερδίσει, συμμετέχουν και σε κληρώσεις για να διεκδικήσουν προνόμια και δώρα από το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έσπασε όλα τα ρεκόρ το φωτόσπαθο του Darth Vader σε δημοπρασία στο Λος Αντζελες

14:54LIFESTYLE

Έρχεται το «Breakfast@Star» με την ίδια επιτυχημένη συνταγή

14:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 17χρονου για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

14:47LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η επίσημη ανακοίνωση για τη νέα εκπομπή

14:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλβέρτης: «Τα πάντα στον Παναθηναϊκό ο Π. Γιαννακόπουλος, συνεχίζει το έργο ο Δ. Γιαννακόπουλος»

14:39ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Με υποδέχτηκαν με ανθοδέσμες στο «Παπανικολάου», μην ανησυχείτε

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός εντόπισε δύο μωρά στον δρόμο μόνα τους - Συνελήφθησαν οι γονείς

14:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τέλος από την Εθνική Ισπανίας ο Σκαριόλο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο φαράγγι του Βίκου - Νεκρή τουρίστρια που έπεσε από 300 μέτρα ύψος

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε η σφοδρή σύγκρουση στην Εγνατία με νεκρό τον 24χρονο - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Πορτοκάλογλου: Η πρώτη του ανάρτηση μετά το χειρουργείου - «Κλείνω και έρχομαι...»

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 65χρονος λουόμενος στην Κατερίνη

14:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΘΒ - Η γαλέρα της ζωής μου»: Παρουσίαση του graphic novel για τον «καλό μας άνθρωπο»

14:10ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απεριόριστα data από τη Vodafone

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς την Κομισιόν: Ανάγκη για συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δασμών των ΗΠΑ στους Ευρωπαίους παραγωγούς

14:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι αγώνες της Εθνικής Ομάδας στα προκριματικά του Mundial με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready

14:05ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Olympic Yacht Show 2025: Πιο μεγάλο, πιο δυναμικό, πιο διεθνές από ποτέ

14:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «1 στα 3 κερδίζει!» - Στη Χαλκίδα ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρός 17χρονος που μαχαίρωσε δάσκαλο στο Έσσεν - Δέχτηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδερφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή στη Λισαβόνα: Ζωντανός ο πατέρας του 3χρονου που θεωρούνταν νεκρός - Η οικογένεια Γερμανών που σώθηκε από την τραγωδία

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο οίκος Αρμάνι... μετά τον Αρμάνι: Η περιουσία των 12,1 δισ.δολαρίων και η επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός εντόπισε δύο μωρά στον δρόμο μόνα τους - Συνελήφθησαν οι γονείς

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνος Καμμένος: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι τη μέρα, έκανα πλάκα» - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αρχηγό της μαφίας της Κρήτης

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στην Ξάνθη: Ηλικιωμένη Σουηδή έζησε εφιάλτη ομηρίας και ξυλοδαρμών – Έσωσε τον εαυτό της επικοινωνώντας κρυφά με τους συγγενείς της

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο φαράγγι του Βίκου - Νεκρή τουρίστρια που έπεσε από 300 μέτρα ύψος

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Λισαβόνα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια - «Εδώ θα πεθάνουμε όλοι»

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρός 17χρονος που μαχαίρωσε δάσκαλο στο Έσσεν - Δέχτηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Πορτοκάλογλου: Η πρώτη του ανάρτηση μετά το χειρουργείου - «Κλείνω και έρχομαι...»

11:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αν χρησιμοποιείτε το Google Chrome (ακόμα και στο κινητό σας), κάντε αυτό τώρα για να αποφύγετε ανεπανόρθωτη ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ