Οι αγώνες της Εθνικής Ομάδας στα προκριματικά του Mundial με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready

Ελλάδα-Λευκορωσία σήμερα (21:45) και Ελλάδα-Δανία τη Δευτέρα (21:45) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Τα πρώτα της παιχνίδια στην προκριματική φάση του Mundial δίνει η Εθνική Ομάδα σήμερα (21:45) με τη Λευκορωσία και τη Δευτέρα (21:45) με τη Δανία, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στόχος της είναι το 2 στα 2 για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

Η Εθνική Ομάδα θέλει να κατακτήσει την πρώτη θέση στον 3ο όμιλο, στον οποίο συμμετέχει και η Σκωτία, για να προκριθεί απευθείας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες της Εθνικής Ομάδας, αμέτρητες αγορές, Βet Builder Ready και ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και την προωθητική ενέργεια «Στο Παρά 1»*.

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα για τον σημερινό αγώνα Ελλάδα-Λευκορωσία:

  • Η Ελλάδα να κερδίσει, Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ
  • Ο Χρήστος Τζόλης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Ελλάδα να κερδίσει
  • Ο Φώτης Ιωαννίδης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, η Ελλάδα να κερδίσει & Over 2,5 γκολ
  • Over 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο
  • Να μη σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8,5 κόρνερ
  • Over 3,5 γκολ & Over 10,5 κόρνερ

Eurobasket: Ελλάδα-Ισραήλ με «20 & Κάρφωσες»* και «Air Back»*

Η φάση των ομίλων ολοκληρώθηκε στο Eurobasket. Η Εθνική Ομάδα και οι υπόλοιπες 15 ομάδες, που εξασφάλισαν την πρόκριση από τους 4 ομίλους, μπαίνουν στη μάχη των νοκ άουτ αγώνων, οι οποίοι αρχίζουν το Σάββατο στη Ρίγα.

Την Κυριακή, στις 21:45, διεξάγεται ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας με το Ισραήλ. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πλήθος στοιχηματικών επιλογών μεταξύ των οποίων και τις ακόλουθες:

  • Πρόκριση
  • Πρώτος σκόρερ αγώνα
  • Πρώτο εύστοχο δίποντο/τρίποντο
  • Ομάδα και μέθοδος πρώτου πόντου
  • Σύνολο Πόντων Over/Under
  • Νικητής και Σύνολο Πόντων Over/Under
  • Ομάδα με τις περισσότερες ασίστ
  • Ομάδα με τα περισσότερα ριμπάουντ
  • Ομάδα με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα
  • Over/Under πόντοι/ριμπάουντ/ασίστ/ εύστοχα τρίποντα παικτών
  • Τελικό αποτέλεσμα 1ης περιόδου/1ου ημιχρόνου

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Eurobasket τις προωθητικές ενέργειες «20 & κάρφωσες»* και «Air Back»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

