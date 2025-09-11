Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Κυριακής (14/9)

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση (2961) του Τζόκερ την Πέμπτη (11/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Νικητής δεν υπήρξε ούτε στην δεύτερη κατηγορία για τα 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης ήταν οι εξής: 1, 6, 11, 22, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 11.

Στην κλήρωση της Κυριακής (14/9) το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 1.300.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Διαβάστε επίσης