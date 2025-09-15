Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό των παιδιών του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος»

Ο ΟΠΑΠ προσέφερε σχολικές τσάντες γεμάτες με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για μια δημιουργική χρονιά

Newsbomb

Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό των παιδιών του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος»

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ μοιράζουν τις τσάντες με τα σχολικά είδη στα παιδιά του Οργανισμού

ΣΤΟΙΧΗΜΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί για κάθε παιδί μια νέα αρχή, γεμάτη όνειρα, χαρά και προσδοκίες. Η επιστροφή στα θρανία ήταν η αφορμή για να προχωρήσει ο ΟΠΑΠ σε ακόμη μια ξεχωριστή πρωτοβουλία, στηρίζοντας έμπρακτα οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο ΟΠΑΠ προσέφερε σε 350 παιδιά πολύτεκνων οικογενειών, που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος», σχολικές τσάντες γεμάτες με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για μια δημιουργική χρονιά. Τετράδια, μολύβια, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, μπλοκ ζωγραφικής, παγούρια και φαγητοδοχεία γέμισαν με χρώμα και αισιοδοξία τα μάτια των μικρών μαθητών.

2222.jpg

Τα παιδιά παραλαμβάνουν τις σχολικές τσάντες τους

3333.jpg

Τα παιδιά παραλαμβάνουν τις σχολικές τσάντες τους

Τις τσάντες με τον σχολικό εξοπλισμό μοίρασαν στα παιδιά, τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ οι οποίοι βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, στο Γαλάτσι.

4444.jpg

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος»

Η νέα γενιά στο επίκεντρο

Η διανομή απαραίτητων σχολικών ειδών σε παιδιά που έχουν ανάγκη εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ, στηρίζοντας διαχρονικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δεν πρόκειται απλώς για μια πράξη προσφοράς, αλλά για μια δέσμευση ότι η εταιρεία βρίσκεται σταθερά δίπλα στην κοινωνία, επενδύοντας στο μέλλον των παιδιών και της νέας γενιάς.

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος», στηρίζει πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες από το 2004, παρέχοντας βοήθεια σε περισσότερα από 800 παιδιά. Επιπλέον, με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αλλά και δράσεων ευαισθητοποίησης, συμβάλλει στην ανάδειξη των αναγκών αυτών των οικογενειών και στην ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:11ΚΟΣΜΟΣ

Μυτιλήνη: Χειροπέδες σε 30χρονο για επίθεση σε αστυνομικούς - Ο νεαρός κατέθεσε μήνυση για αστυνομική βία

17:06ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: «Συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για το καθεστώς ιδιοκτησίας του» σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Καμένα Βούρλα: Επιχειρούν εναέρια μέσα

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Κερατσίνι: Γατάκι νεκρό με βάναυσο και βασανιστικό τρόπο – «Λυπάμαι που μοιράζομαι κάτι τόσο σκληρό»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: «Δεν είμαστε έτοιμοι για πόλεμο με τη Ρωσία» - «Σκληρά» ειλικρινής ο Ιταλός υπουργός Άμυνας

16:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εμμανουήλ Καραλής: Μανόλο από ασήμι! Πρώτο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου - Παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά έκανε ο Ντουμπλάντις

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Χάκερς «χτύπησαν» Gucci, Balenciaga και Alexander McQueen κι έκλεψαν προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών

16:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Εμμανουήλ Καραλής: «Ασημένιος» ο Μανόλο, νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.30μ. ο Ντουμπλάντις!

16:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τόκιο: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις που πέρασε τα 6.30μ!

16:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας - Τι φέρνει υπέρξηρος βόρειος δροσερός άνεμος... έστω για λίγο

16:39ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Δράμας: Ένταση και αποδοκιμασίες στον υφυπουργό Πολιτισμού - «Δικά σου είναι τα λεφτά;»

16:37ΠΑΙΔΕΙΑ

Εγκαίνια και αγιασμός στο πρώτο ΕΠΑΛ στις φυλακές Λάρισας

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος ο Γιάννης Μάλαμας - Για τις 18 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η δίκη του

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Σύλληψη δύο Τούρκων για λαθρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 12.500 κινητά αξίας 700.000 ευρώ

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Zapad-2025: Αιφνιδιαστική επίσκεψη Αμερικανών αξιωματικών στην κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας

16:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό των παιδιών του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος» - Νέα σχολική χρονιά με αισιοδοξία για 350 μαθητές πολύτεκνων οικογενειών

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς αφρικανικής φυλής καταράστηκε γυναίκα και μήνες μετά αυτή σκοτώθηκε σε φρικτό τροχαίο

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιες αρχαίες σήραγγες που χτίστηκαν πριν χιλιάδες χρόνια δεν κατασκευάστηκαν από ανθρώπους

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Ο τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την Αττική»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Εμμανουήλ Καραλής: «Ασημένιος» ο Μανόλο, νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.30μ. ο Ντουμπλάντις!

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος ο Γιάννης Μάλαμας - Για τις 18 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η δίκη του

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

12:42ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, αξίας 1.500.000 ευρώ από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

16:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τόκιο: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον Ντουπλάντις που πέρασε τα 6.30μ!

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

15:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να συνδεθείτε στο WiFi χωρίς κωδικό πρόσβασης: Δύο απλοί τρόποι

13:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Θερμή υποδοχή στο Ελευθέριος Βενιζέλος για την Εθνική Ομάδα μπάσκετ

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: «Έχω την ευκαιρία να τον σκοτώσω και θα την εκμεταλλευτώ» - Το σημείωμα στο σπίτι του δολοφόνου

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες φρίκης: Νεαρός Παλαιστίνιος με ειδικές ανάγκες κακοποιήθηκε από συγγενείς του για μια μικροκλοπή - Βίντεο

15:35ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική βία στις ΗΠΑ και οι Αμερικανοί πρόεδροι που δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο αληθινός… Ταρζάν: Η συγκλονιστική ιστορία του Γερμανού που ζει στη ζούγκλα για να σώσει τους σπανιότερους ελέφαντες

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Δήλωση «βόμβα» από το Κρεμλίνο: Το ΝΑΤΟ βρίσκεται de facto σε πόλεμο με τη Ρωσία

14:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Απολαυστικός Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα ήταν… τίποτα για εμένα» - Η μέρα και ώρα του τελικού στο μήκος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ