Eurojackpot (16/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 116.000.000 ευρώ
Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (16/9) η κλήρωση του Eurojackpot για 116.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι αριθμοί: 8, 9, 14, 37, 39 και οι αριθμοί: 1 και 9.
