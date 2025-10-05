Κλήρωση Τζόκερ (5/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.000.000 ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ (5/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.000.000 ευρώ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) η κλήρωση 2971 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 16, 29, 31, 36, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 5.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

