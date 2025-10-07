Ο κρίσιμος αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα διακόπτονται αυτή την εβδομάδα για να αναλάβουν δράση οι εθνικές ομάδες. Τέσσερις αγωνιστικές απομένουν για την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κρίσιμα παιχνίδια γίνονται σε όλους τους ομίλους.

Η Εθνική Ομάδα δίνει δύο καθοριστικής σημασίας αγώνες, την Πέμπτη (21:45) στη Γλασκώβη με τη Σκωτία και την Κυριακή (21:45) στην Κοπεγχάγη με τη Δανία.

Μετά την ήττα με 0-3 από τη Δανία υποχώρησε στην 3η θέση του 3ου ομίλου. Στην κορυφή βρίσκονται η Δανία και η Σκωτία με 4 βαθμούς και ακολουθεί η Εθνική Ομάδα με 3.

Στόχος είναι η επιστροφή στις επιτυχίες στο ματς της Πέμπτης κόντρα στη Σκωτία, με οδηγό τη νίκη με 0-3 στη Γλασκώβη, τον Μάρτιο, για τα playoffs του Nations League.

Tη νέα σεζόν ζούμε περισσότερα ΜΑΖΙ με το Πάμε Στοίχημα στα Καταστήματα ΟΠΑΠ!

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Μακροχρόνιες επιλογές για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται οι επιλογές Νικητής Ομίλου αλλά και Ομάδα που θα τερματίσει στις πρώτες 2 θέσεις του κάθε ομίλου που οδηγούν είτε στην απευθείας πρόκριση (η πρώτη θέση) είτε στην δεύτερη ευκαιρία των playoffs (η δεύτερη θέση).

Δυνατά παιχνίδια στην 3η αγωνιστική της Euroleague

Στο μπάσκετ διεξάγεται η 3η αγωνιστική της Euroleague και οι 2 ελληνικές ομάδες θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πέμπτη (21:30) στην Ισπανία την Μπασκόνια και ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παρασκευή (21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Ντουμπάι BC.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη Euroleague ανάμεσά τους και οι ακόλουθες:

  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Πρώτος πόντος στον αγώνα(δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Οver /Under Eύστοχα τρίποντα στα πρώτα 2 λεπτά του αγώνα

Για τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων το Πάμε Στοίχημα θα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»*.

Μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τη Euroleague

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τη Euroleague μεταξύ των οποίων και τα εξής:

  • Νικητής Euroleague
  • MVP κανονικής διάρκειας
  • Ομάδα που θα προκριθεί στα playoffs
  • Head to Head για την ομάδα που θα κατακτήσει υψηλότερη θέση στην κανονική περίοδο
  • Ειδικά παικτών για Ολυμπιακό & Παναθηναϊκό
  • Ρεκόρ διοργάνωσης που θα καταρριφθούν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου (όπως να γίνει triple double σε έναν αγώνα)

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

