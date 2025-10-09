Σκωτία-Ελλάδα με σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

Σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr και για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στη Euroleague

Ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της στα προκριματικά του Mundial δίνει σήμερα (21:45) η Εθνική Ομάδα, στη Γλασκώβη, με τη Σκωτία. Με νίκη την περνάει στη βαθμολογία και θα δώσει μάχη με τη Δανία για την 1η θέση στον όμιλο.

Η Δανία και η Σκωτία βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 4 πόντους και ακολουθεί η Εθνική Ομάδα με 3, ενώ ουραγός χωρίς βαθμό είναι η Λευκορωσία.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τον αγώνα Σκωτία-Ελλάδα και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις* ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Σκορ πολλαπλών επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3
  • Να σκοράρει ο Βαγγέλης Παυλίδης
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8,5 κόρνερ
  • Η Ελλάδα να κερδίσει & Over 9,5 κόρνερ
  • Ο Χρήστος Τζόλης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Ελλάδα να κερδίσει
  • Over 1,5 γκολ η Σκωτία & Over 5,5 κόρνερ η Σκωτία

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

Euroleague: Με Μπασκόνια ο Παναθηναϊκός, με Ντουμπάι ο Ολυμπιακός

Στο μπάσκετ ξεκινάει η 3η αγωνιστική της Euroleague και στόχος των ελληνικών ομάδων είναι η επιστροφή στις νίκες. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα (21:30) στην Ισπανία με την Μπασκόνια και ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο (21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Ντουμπάι FC.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορές*, αλλά και ενισχυμένες αποδόσεις, για τον αγώνα Μπασκόνια-Παναθηναϊκός και αύριο για το παιχνίδι για το παιχνίδι Ολυμπιακός-Ντουμπάι FC.

Pamestoixima.gr: 3.140 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 3.140 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS3000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

