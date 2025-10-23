Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση (23/10)
Στην δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ
Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ (2979) την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, το οποίο μοίραζε 1.000.000 στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό είναι οι εξής: 3, 23, 24, 33, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 8.
Στην δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
