Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση (23/10)

Τζακ ποτ σημειώθηκε στην κλήρωση του Τζόκερ (2979) την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, το οποίο μοίραζε 1.000.000 στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης με αριθμό είναι οι εξής: 3, 23, 24, 33, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

Στην δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

