Κλήρωση Τζόκερ 2/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (2/11) η κλήρωση 2983 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 15, 17, 22, 28, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 10.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

