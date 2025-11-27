Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (27/11) η κλήρωση 2994 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.200.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 10, 15, 17, 24, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 7.
Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιράσει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 2.600.000 ευρώ!
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
