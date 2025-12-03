Το κέντρο του σύμπαντος, εσύ!

Κάθεσαι χαλαρά στον καναπέ σου, ανοίγεις το App της Novibet και… μπουμ! Βρίσκεσαι στο Noviverse. Και τι να δεις; Ένα ολόκληρο σύμπαν γεμάτο προσφορές που στροβιλίζονται γύρω σου.

Και τότε… το βλέπεις. Αυτό το ένα, το σωστό, το λαμπερό: 3 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΕΑΝ στα προγράμματα EON+ της NOVA! Και όχι, δεν χρειάζεσαι δορυφορικό πιάτο, κεραίες, μάστορες και ιστορίες. Μόνο μερικά κλικς. Κυριολεκτικά. Τόσο απλά.

Τι σε περιμένει εκεί μέσα;

Ένα ατελείωτο, κινηματογραφικό, αθλητικό σύμπαν για εσένα αλλά και όλη την οικογένεια! Μπάλα από άλλον πλανήτη με Πρέμιερ Λιγκ, Ευρωλίγκα και τόσα πολλά ακόμη…

Και μετά; Σειρές που κολλάς, ταινίες που δεν αφήνουν περιθώριο να… το κλείσεις και να δεις αργότερα και περιεχόμενο που σε τραβάει σαν μαύρη τρύπα… αλλά με την καλή έννοια.

Με την προσφορά του Noviverse βλέπεις αμέτρητα γκολ, ανακαλύπτεις νέους τίτλους και όλα αυτά χωρίς πολύπλοκες εγκαταστάσεις ή στήσιμο. Ένα κλικ, και η προσφορά είναι δική σου!

Και αν νομίζεις ότι είδες πολλά… σκέψου ξανά. Το Noviverse συνεχίζει με ακόμα περισσότερες προσφορές, αποκλειστικό περιεχόμενο και προνόμια που σε κάνουν να νιώθεις σαν να είσαι το κέντρο του σύμπαντος!

Μπες σήμερα στο Noviverse by Novibet, πάρε εύκολα και γρήγορα την προσφορά 3 μήνες ΔΩΡΕΑN για τα προγράμματα ΕΟΝ+ της Nova και ανακάλυψε έναν κόσμο όπου μπάλα, ταινίες και σειρές συνδυάζονται σε μια εμπειρία που δεν είχες φανταστεί!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI 21+

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.